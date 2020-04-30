Посетившего СК крымчанина обвинили в нарушении самоизоляции

В Керчи сотрудники полиции принудительно доставили в управление МВД для составления протокола о нарушении режима самоизоляции местного жителя, водителя скорой помощи Максима Хорошко, который вышел из дома для встречи и по предварительному согласованию со следователем СК РФ. Об этом Хорошко сообщил "РГ".

По его словам, еще в прошлом году он подал в Следственный комитет РФ заявление о правонарушении со стороны сотрудников полиции. Хорошко пояснил, что после его неоднократных обращений в региональное управление и в центральный аппарат СКР об отсутствии процессуального решения по его обращению сегодня утром ему позвонили. Звонивший представился следователем Следственного отдела по Керчи ГСУ СКР по Крыму и Севастополю, однако имени и фамилии не назвал.

- Он рассказал, что проводил проверку по моему обращению, подготовил давным-давно отказ в возбуждении уголовного дела, и я могу забрать соответствующее постановление, - рассказал керчанин. - В ответ на мое замечание о том, насколько уместным будем мой визит в рамках режима самоизоляции, следователь сказал, что с паспортом можно. Затем сказал на установленном у входа в отдел домофоне нажать код и представиться.

Час спустя Хорошко был уже внутри здания Следственного отдела по Керчи.

- Следователь вдруг сказал мне, едва переступившему порог: "Не подходите сюда!", а затем поинтересовался, почему, мол, я "нарушаю режим самоизоляции" и пришел "без маски и перчаток", - продолжил керчанин. - При этом сам он находился без маски и затем сказал, что постановления еще не нашел и вручит мне его через 20 минут. "А вы пока пойдите в аптеку и приобретите перчатки", - добавил следователь. Я вышел из кабинета и стал ожидать в коридоре. Вскоре он также вышел из кабинета и возмутился: "Почему вы здесь сидите? Я же сказал вам пойти прогуляться и в аптеку зайти".

После этого Хорошко вышел из здания Следственного отдела, и к нему, как он рассказал, тут же подошли трое сотрудников полиции.

- Представившись, они попросили меня предъявить документы, подозревая, что я могу находиться в розыске, - говорит керчанин. - Я предоставил им свой паспорт. Правоохранители предложили пройти в их автомобиль, а потом вдруг заявили, что должны доставить меня в управление МВД по Керчи для составления протокола о нарушении мной режима самоизоляции. Мотивировали это отсутствием у них при себе бланков, чтобы составить протокол на месте предполагаемого административного правонарушения. Я сказал, что не хочу никуда ехать и готов пешком дойти до здания управления, поскольку до него метров сто максимум. В итоге меня с поломанной рукой усадили в автомобиль и привезли в управление.

По словам керчанина, в ответ на его просьбу ознакомить его с протоколом задержания правоохранители заявили, что в данном случае составлять его не должны.

- В итоге вручили протокол о нарушении мной пункта 11.2 указа главы Крыма о введении режима повышенной готовности от 17 марта 2020 года, - говорит Максим. - Начальник управления МВД по Керчи заявил мне, что претензий к своим сотрудникам из-за их действий в отношении меня не имеет. Затем доставившие меня в управление полицейские пояснили, что, если я считаю составление протокола незаконным, то вправе сообщить об этом по соответствующему телефону доверия республиканского МВД. Однако дозвониться по этому номеру после двух десяток попыток мне пока не удалось.

Хорошко подчеркнул, что не считает себя нарушителем режима самоизоляции, а свой поход в Следственный отдел расценивает как вынужденный и являющийся уважительной причиной, поскольку следователь не предложил альтернативный способ доставить документ, который бы не предполагал выход из дома.

- Полицейские заявили мне, что связались со следователем, и тот, мол, им сказал, что направит мне постановление по почте, - удивляется Максим. - Но у меня есть аудиозапись беседы со следователем, в которой тот просит меня зайти к нему через 20 минут для выдачи документа.

При этом керчанин подчеркнул, что, когда получит постановление, то обжалует его.

"РГ" запросило официальный комментарий МВД по Республике Крым об этом инциденте.