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30.04.2020 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура попросила дорасследовать дело о зверствах нацистов в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Останки тысяч жертв нацистов были найдены в концлагере "Совхоз "Красный" в Симферополе. Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым Останки тысяч жертв нацистов были найдены в концлагере "Совхоз "Красный" в Симферополе. Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым
Останки тысяч жертв нацистов были найдены в концлагере "Совхоз "Красный" в Симферополе. Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым

Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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В ведомстве пояснили, что речь идет о деле, возбужденном 28 июля 1969 года Управлением КГБ при Совете министров Украинской ССР по Крымской области в связи с фактами массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками в Крыму. По данным пресс-службы, следователи выполнили существенный объем следственных и процессуальных действий, допросили около 200 свидетелей и обвиняемых, провели более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии уголовное дело было прекращено, отдельные его материалы передали в Федеративную Республику Германия для привлечения виновных лиц к ответственности.

По поручению Генпрокуратуры в прокуратуре РК изучили соответствующие архивные материалы Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

- Следователи установили дополнительные эпизоды преступной деятельности нацистов на территории Крыма в 1941-1944 годах, непосредственных участников преступлений и их жертв, сведения о которых не нашли своего отражения в итоговых процессуальных документах следствия, - подчеркнули в пресс-службе.

Фото: Из архива мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"
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В Генпрокуратуре пояснили, что, в частности, неполно оценены данные о варварских преступлениях нацистов и их пособников в период оккупации Алушты, Евпатории и Симферополя, Белогорского района. По имеющимся данным, там при участии нацистов замучили и убили более 17 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей.

- Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района, - отметили в пресс-службе. - На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3000 человек.

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