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30.04.2020 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Студенты Кубанского агроуниверситета сдавали деньги на зачет

Текст: Анна Юркова

В столице Кубани возбудили уголовное дело в отношении преподавателя Кубанского государственного аграрного университета - одного из крупнейших сельскохозяйственных вузов в стране. Он подозревается в получении взяток у студентов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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По данным следствия, старший преподаватель кафедры физвоспитания спортивно-образовательного центра КГАУ в декабре 2019 года потребовал деньги у студентов факультета механизации. Взамен пообещал успешную сдачу зачета по дисциплине "Элективные курсы по физической культуре и спорту". Причем в случае отказа пригрозил учащимся неприятностями, вплоть до отчисления из вуза. Одной из студенток он поручил собрать у сокурсников деньги и передать ему. Об этом девушка сообщила правоохранителям.

- 25 декабря 2019 года фигурант, находясь в рабочем кабинете, встретился с заявителем и получил деньги в сумме свыше 120 тысяч рублей. В дальнейшем незаконные действия фигуранта были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по региону. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в ведомстве.

Ведомство напомнило, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности в том случае, если добровольно сообщило об этом в правоохранительные органы либо если активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. Сообщить о фактах коррупции можно в следственное управление СКР региона, в том числе через раздел "Противодействие коррупции" на его официальном сайте.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

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