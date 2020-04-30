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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ изъяла у жителя Астраханской области пистолет-пулемет и карабин

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МВД России по Астраханской области Фото: Пресс-служба МВД России по Астраханской области
Фото: Пресс-служба МВД России по Астраханской области

В Астраханской области сотрудники полиции и ФСБ изъяли иностранный пистолет-пулемет, карабин "Сайга" и охолощенный пистолет Макарова. Вместе с ними найдено около 200 патронов и приспособления для бесшумной стрельбы.

Фото: iStock
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Оружейный схрон располагался в доме у 46-летнего жителя села Началово. Мужчина пояснил, что коллекционирует оружие и приобрел его по интернету, однако эксперты установили - карабин и пистолет-пулемет приодны для стрельбы боевыми патронами.

Кроме того, в детской комнате было найдено вещество со специфическом запахом конопли, которое направлено на исследование.

В отношении подозреваемого, кстати неоднократно судимого, возбуждено уголовное дело по статье 222 УК России - "Незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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