ФСБ изъяла у жителя Астраханской области пистолет-пулемет и карабин

В Астраханской области сотрудники полиции и ФСБ изъяли иностранный пистолет-пулемет, карабин "Сайга" и охолощенный пистолет Макарова. Вместе с ними найдено около 200 патронов и приспособления для бесшумной стрельбы.

Оружейный схрон располагался в доме у 46-летнего жителя села Началово. Мужчина пояснил, что коллекционирует оружие и приобрел его по интернету, однако эксперты установили - карабин и пистолет-пулемет приодны для стрельбы боевыми патронами.

Кроме того, в детской комнате было найдено вещество со специфическом запахом конопли, которое направлено на исследование.

В отношении подозреваемого, кстати неоднократно судимого, возбуждено уголовное дело по статье 222 УК России - "Незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов".