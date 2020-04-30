В Краснодаре будут судить 12 подставных директоров

В Первомайском районном суде столицы Кубани рассмотрят уголовные дела в отношении сразу 12 номинальных учредителей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- В период с 2018-2019 годов 12 жителей края, незнакомые между собой, выступили учредителями и директорами фирм за ежемесячную выплату - 10 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - При этом они являлись подставными лицами, которые не собирались управлять возглавляемыми ими организациями. Впоследствии через расчетные счета их фирм было незаконно проведено и обналичено свыше 396 миллионов рублей.

Предварительное расследование по уголовным делам провели сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Сейчас в отношении организаторов преступных схем ведется следствие.