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30.04.2020 12:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму оформили первую льготную ипотеку под 6,5 процента

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Крыму РНКБ выдал первый ипотечный кредит со ставкой 6,5 процента годовых в рамках новой программы госсубсидирования.

В Крыму одобрены более 70 процентов заявлений на кредитные каникулы

Сумма займа - 1,6 миллиона рублей сроком на 25 лет на покупку квартиры в жилом квартале "Черника" микрорайона "Крымская роза".

- Наша группа компаний первой среди крымских застройщиков провела ипотечную сделку на льготных условиях, - рассказал заместитель директора по маркетингу Михаил Баденко. - В нашей продуктовой линейке есть и квартиры, отвечающие установленным требованиям программы "Господдержка 2020", и возможность проводить сделки онлайн. Накануне мы вместе с РНКБ запустили мобильный офис, который позволяет купить квартиру дистанционно.

С момента запуска программы в РНКБ поступило более 500 заявок на сумму один миллиард рублей.

- Очень важно, что в сегодняшних непростых условиях ипотека становится доступнее благодаря участию в профильных госпрограммах. Это облегчает финансовую нагрузку на семейный бюджет и позволяет гражданам РФ приобрести собственное жилье на комфортных для них условиях, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Он также отметил, что за первый квартал 2020 года было выдано более 1400 ипотечных кредитов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, эта программа была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. По этой программе можно приобрести жилье на первичном рынке, первоначальный взнос - от 20 процентов, а льготная ставка сохранится на протяжении всего срока кредитования. Сумма кредита - до трех миллионов рублей. Оформить льготную ипотеку можно до 1 ноября 2020 года.

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