В Крыму повреждение привело к перебоям мобильной связи

К перегрузкам сети мобильных операторов в Крыму привело повреждение линейной инфраструктуры компании "Миранда-медиа" в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи РК.

Перегрузки проявляются в невозможности дозвониться абонентам федеральных мобильных операторов.

- Операторы связи принимают все возможные меры для устранения аварийной ситуации, - заверили в ведомстве и добавили, что работоспособность сетей планируется восстановить сегодня в ближайший час.

Ранее крымчане в соцсетях пожаловались на невозможность совершать звонки с мобильных телефонов.