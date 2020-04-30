В Таганроге к Дню Победы вывесили баннер с немецкими солдатами

В Таганроге на стене социально-культурного центра "Приморский" к 75-летию Победы появился баннер с фотографией немецких танков и солдат вермахта. После скандала огромный постер был убран, а в мэрии города проведено служебное расследование.

Поздравительный баннер представлял собой коллаж из документальных фотографий Красной Армии 1941 - 1945 годов и памятников посвященных Великой Отечественной войне.

В качестве одного из снимков дизайнер использовал фотографию 2-й танковой группы вермахта под командованием Гудериана. Снимок был сделан в октябре 1941 года под Тулой.

- Сотрудник центра "Приморский", работавший в режиме удаленного доступа, случайно совершил ошибку. Директору Кириллу Лакаеву и его заместителю Ирине Джепа объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора, - сообщила "РГ" пресс-секретарь мэрии Елизавета Куповых.