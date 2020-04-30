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30.04.2020 05:00
Проект: В регионах

Ипотека ушла на каникулы

Жители региона воспользовались шансом получить отсрочку выплаты кредитов
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 95(8149)
С 3 по 15 апреля жители Челябинской области направили в банки 384 обращения об изменении условий ипотечного договора. Одобрено 75 процентов рассмотренных заявлений. Кроме того, получить каникулы хотели и пользователи кредитных карт - здесь удовлетворено 46 процентов обращений. Право перенести на более поздний срок выплаты по потребительским кредитам получили 36 процентов заявителей. Меньше всего -11 процентов - одобрено заявлений по автокредитам.
Фото: Photoxpress
Викулин: Заемщики, узнав о кредитных каникулах, подумали о прощении долгов

Как напоминает регулятор, закон о кредитных каникулах, вступивший в силу 3 апреля 2020 года, предполагает отсрочку ежемесячных платежей сроком до полугода для тех заемщиков, чей доход снизился более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным в 2019 году. Причем "уйти на каникулы" можно при условии, что размер ипотечного кредита не превышает 2 миллионов рублей, сумма займа по кредитной карте - 100 тысяч, размер потребительского кредита - 250 тысяч, автокредита - 600 тысяч рублей.

- Если заемщик соответствует требованиям закона, представил необходимые документы и все равно получил отказ от кредитора, то он может оставить обращение на горячей линии 8-800-300-3000 или написать в интернет-приемную Банка России, - информирует управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Рынок кредитования

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