Как напоминает регулятор, закон о кредитных каникулах, вступивший в силу 3 апреля 2020 года, предполагает отсрочку ежемесячных платежей сроком до полугода для тех заемщиков, чей доход снизился более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным в 2019 году. Причем "уйти на каникулы" можно при условии, что размер ипотечного кредита не превышает 2 миллионов рублей, сумма займа по кредитной карте - 100 тысяч, размер потребительского кредита - 250 тысяч, автокредита - 600 тысяч рублей.
- Если заемщик соответствует требованиям закона, представил необходимые документы и все равно получил отказ от кредитора, то он может оставить обращение на горячей линии 8-800-300-3000 или написать в интернет-приемную Банка России, - информирует управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.