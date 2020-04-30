Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупредил, что через несколько месяцев мир может столкнуться с "голодом библейского масштаба", если промедлит с мерами продовольственной безопасности. И хотя мы привыкли воспринимать апокалиптические прогнозы с изрядной долей скепсиса, настороженность он все-таки порождает: сегодня заморожены перевозки, закрыты границы, упал внешний товарооборот продуктов. Чем это может аукнуться, будет ли изобилие до нового урожая и можно ли обеспечить сытую жизнь в пределах региона?

Продукты уходят в запас

На Южном Урале в будущее смотрят без пессимизма, учитывая свою продуктовую самодостаточность. Продовольственный кластер насчитывает 820 пищевых перерабатывающих производств, которые снабжают область большинством продуктов, а излишки поставляют за пределы региона. Накопленные мощности обеспечивают тройной профицит мяса птицы, двойной - продуктов мясной переработки. Не вызывает опасений и ситуация с хлебобулочными, бакалейными изделиями.

Резервы этого кластера, утверждают наблюдатели, сыграли на руку, когда месяц назад спрос на некоторые виды товаров резко подскочил: магазины выдержали натиск, а продовольственные запасы были увеличены. Так, по состоянию на 16 апреля риса на складах хранилось с расчетом на 33 дня, сгущенного молока - на 48, муки - на 73, минеральной воды - на 74, макаронных изделий - на 110 дней. Колбасами торговлю обеспечили на 180 дней, мясными консервами - на 334, рыбными - на 669.

Скромнее оказались запасы свежих овощей и фруктов. Их с начала 2020 года на Южный Урал завезли соответственно 1350 и 719 тонн, и это не рекордные показатели. Например, лимонов, которыми жители области старались поддержать иммунитет перед лицом новой инфекции, доставили 48 тонн, тогда как в прошлом году за тот же период - 52. Снизился импорт и другой "живой" продукции. Однако, утверждают в регионе, причина тому скорее техническая: область меняет партнеров, заключает новые контракты - с Китая переориентируется на Узбекистан.

Курирующий областную пищевую промышленность вице-губернатор Сергей Сушков считает новый подход рациональным, отвечающим вызовам времени: это позволит избежать дефицита овощей и фруктов на прилавках, чему будут способствовать давние и еще не забытые добрососедские отношения, отсутствие языкового барьера, а также переизбыток витаминной продукции в самом Узбекистане. Часть урожая у партнеров не реализуется, пропадает, поэтому в Ташкенте рады активизации торговли. К слову, продукция из Средней Азии выдерживает конкуренцию и по качеству - там используют меньше химии. По мнению вице-губернатора, в течение двух-трех месяцев этот канал поставок наладится.

В то же время соседи из Поднебесной могут обеспечивать большие объемы и длительные сроки хранения продукции, что выгодно торговле. Отсюда вопрос: не вызовут ли новые планы региональных властей отторжения у сетей? Или следует заручиться их поддержкой, как это было накануне акции по снижению цен на продукты местной переработки?

Товар ценой красен

Напомним, в феврале 2020 года для стимулирования спроса на товары регионального АПК в области запустили акцию "Южноуральский продукт снижает цены". Агрохолдинги и торговые сети обещали продавать свои товары на 10-30 процентов дешевле. В результате участники бессрочной акции (такой была задумка) надеялись на рост оборота и обретение имиджа социально ответственных компаний. Начали с бакалеи, затем ценники планировали переписать на мясную продукцию, кондитерские изделия, молоко... На старте акцию поддержали четыре областных агрохолдинга, постепенно к ней должны были примкнуть все остальные.

Нынче экспорт круп, муки приостановлен, поставки перенаправляются на внутренний рынок

Инициаторы продовольственного эксперимента и сегодня называют идею замечательной, хотя уже и не понять, продолжается он или угасает ввиду новых обстоятельств. До введения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом участие в проекте подтвердили 959 магазинов, десятки торговых сетей, цены были снижены на 113 наименований товаров. Но пандемия подрезала инициативе крылья. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил, что в качестве поддержки пищевой промышленности можно рассматривать отмену всех промопланов в торговле, а несколько российских ассоциаций, включающих сельскохозяйственные предприятия и производителей продуктов и напитков, обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив наложить запрет на промоакции и продажу товаров со скидками.

В результате нельзя даже подсчитать, что получили бы от планового снижения цен южноуральские покупатели. Сегодня в ходу другая статистика. С 23 марта (с начала режима самоизоляции) до середины апреля гречневая крупа в регионе подорожала на 63 процента, рис - на 23, макароны - на 20 процентов. Капуста стала дороже на 29, свинина - на 41, говядина - на 22, мороженая рыба - на 25 процентов. Есть, впрочем, и обратные примеры: подешевели хлеб и хлебобулочные изделия - на 27 процентов, пшеничная мука - на 35, сгущенное молоко - на 30, печенье - на 38, лук - на 54 процента. Сохранились или снизились менее чем на 10 процентов цены на мясные и рыбные консервы, куриное мясо, минеральную воду, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, детские смеси.

Какова политика региональных властей в части цен на продовольствие? К наиболее значимым товарам предъявляются прежние требования, напоминает Сергей Сушков: их стоимость не должна отпугивать. Впрочем, многое здесь будет зависеть от будущего урожая.

Что посеешь

Полевые работы на Южном Урале нынче стартовали почти на две недели раньше обычного - еще в апреле. В восьми районах уже приступили к закрытию влаги и боронованию. В хозяйствах протравливают семена, вносят минеральные удобрения. С прогревом почвы начнется яровой сев на площади 1 миллион 757 тысяч гектаров - 13 тысяч гектаров прибавится в сравнении с прошлым годом.

Работодатели, конечно, не забывают о соблюдении противовирусных мер безопасности, но сельскохозяйственный сектор вызывает меньше тревог, чем другие: в поле соблюдать социальную дистанцию несложно.

Тревогу скорее вызывает ослабление рубля, увеличивающее затраты на приобретение зарубежной техники и запчастей. У аграриев 35-40 процентов импортных агрегатов взяты в лизинг: для их ремонта можно использовать только фирменные детали. Но, если гарантийный срок вышел, местный бизнес предлагает свои варианты импортозамещения: ряд машиностроительных предприятий региона наладил выпуск запчастей для заморской сельхозтехники.

В минсельхозе не переживают и по поводу семенного материала: почти 1,06 миллиона тонн зерна хранится на элеваторах, а на посевную нужно 230-250 тысяч тонн. Нет дефицита зернобобовых культур, хватает и масличных. Докупать за пределами региона приходится лишь элитные семена, это сделали, когда государство открыло интервенционный фонд, опустив на торгах цену ниже рыночной.

- Семена картофеля мы берем в Белоруссии или еще дальше за рубежом - их стоимость выросла, - говорит Сергей Сушков. - Но, поскольку элитная группа в севообороте составляет 5-10 процентов, не думаю, что это приведет к увеличению цены на урожай в целом.

Между тем до 1 июня в виде различных субсидий в регионе должны раздать 1,1 миллиарда рублей. Деньги получат в основном фермеры, средние хозяйства. Поддержкой послужат и решения о шестимесячной отсрочке уплаты единого сельхозналога (6 процентов от валовой выручки) за 2019-й и обнулении его в этом году.

Тем не менее о видах на урожай аграрии говорят сдержанно, хотя и без минора: запасов влаги в земле для посевной достаточно, удобрения и ГСМ в наличии, синоптики не обещают засуху, поэтому надеются собрать около 2 миллионов тонн зерна. Для собственных нужд требуется 700 тысяч тонн, то есть останется еще немало. В 2018 году регион экспортировал сельскохозяйственную продукцию на 110 миллионов долларов, в 2019 году - на 135 миллионов. Нынче экспорт круп, муки приостановлен, поставки перенаправляются на внутренний рынок. Но сельхозпроизводители планируют наверстать во втором полугодии - конечно, если урожай будет богатым, вирус отступит и границы откроются.