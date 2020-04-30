Руководители предприятий общественного питания просят власти отменить или отсрочить платежи за аренду своих неработающих учреждений, чтобы не закрывать бизнес.

- Вот, хожу теперь на работу с тормозком, как шахтер, - пожаловалась знакомая. - Раньше питалась в студенческой столовой, что в пяти минутах ходьбы, а теперь все закрыто и неизвестно когда откроется.

Предприниматель Нина Даурцева, у которой в Кургане сеть студенческих столовых, переживает за свои заведения еще больше. По ее словам, с 15 марта все столовые закрылись, потому что студенты ушли на дистанционное обучение. До 1 сентября, скорее всего, не откроются. Она не может даже попасть на свое рабочее место, потому что учебные заведения закрыты, и забрать из столовых и буфетов продукты, чтобы не было просрочки. Между тем платить за аренду и коммунальные услуги надо.

Правда, городские власти пошли предпринимательнице навстречу и полностью освободили до 1 сентября от арендной платы за муниципальные помещения в музыкальном и медицинском колледжах, а вот с госуниверситетом договориться не удается. А там как раз самые большие площади и платежи: за три столовых в месяц она платит около 150 тысяч рублей, плюс 200 с лишним тысяч за коммуналку.

- Здания университета в федеральной собственности, - поясняет хозяйка пунктов питания. - Мне предложили дополнительное соглашение к моим договорам, по которому с 1 апреля по 31 декабря аренду брать не будут, но перенесут платежи на 2021 год как долг, и я в равных частях должна буду его гасить. Боюсь, что мне эти каникулы не помогут, а еще больше усугубят ситуацию. Ведь в следующем году придется платить за аренду в два раза больше - не 150, а 300 тысяч рублей в месяц. Мне их взять негде: доходы от этих столовых и раньше практически равнялись расходам, потому что большие наценки запрещены. А что будет после карантина, вообще неизвестно.

На днях Нина Даурцева обратилась к областным властям, бизнес-омбудсмену с просьбой помочь решить вопрос с мораторием на аренду университетских заведений. Если не выйдет, ей придется отказаться от самой большой столовой, которую арендует уже 20 лет. Правда, предпринимательнице предлагают воспользоваться господдержкой и взять два миллиона в кредит под нулевой процент. Но ведь их придется возвращать, а как, если нет дохода? Немного обнадеживает обещанная на федеральном уровне безвозмездная помощь пострадавшему от коронавируса малому бизнесу - на уровне минимального размера оплаты труда, если предприятие сохранит 90 процентов штатной численности. У Даурцевой пока не уволилился ни один из 25 работников.

Предприниматель Андрей Попов владеет в Кургане сетью ресторанов и кафе. Бизнесмен признался, что еще не подсчитывал убытки. Пока компания держится за счет финансовых резервов, доставки. Но запасы имеют свойство заканчиваться, а пополнять их нечем. За счет одной доставки прожить невозможно. Потребуется не менее двух лет, чтобы восстановиться после пандемии, считает ресторатор. Это, конечно, касается тех, кто твердо настроен сохранить бизнес. Многие могут и не пережить карантин.

- Играет роль совокупность факторов, - говорит Попов. - Даже если завтра разрешат открыть заведения общепита, люди туда не пойдут. Во-первых, у всех упали доходы, и это напрямую влияет на посещение ресторанов: все-таки это праздник и отдых. Во-вторых, надо брать во внимание психоэмоциональное состояние людей, которые пребывают в большом страхе перед инфекцией. Мы изучаем ситуацию, слушаем экспертов. Все говорят, что снижение выручки будет минимум на 30 процентов, поэтому быстро подняться не удастся.

Тем временем

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий общепита с учетом эпидобстановки. Они предусматривают поэтапное возвращение к работе: режим ограничений, переходный период, этап стабилизации и, наконец, штатный режим. На первом этапе ресторан может готовить блюда только навынос или с доставкой, на втором, когда начнется выход людей из самоизоляции, откроются небольшие предприятия - площадью не более 50 квадратных метров. При этом в зале должно стоять не более пяти столиков на одно-два посадочных места, а расстояние между столами должно быть не менее метра. Массовые мероприятия - банкеты, поминки - запрещены. Но большинство предприятий сможет открыться лишь на четвертом этапе, при отсутствии заболевших COVID-19 в регионе и стойкой тенденции к снижению в стране.