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30.04.2020 11:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале по подозрению во взятке задержан советник вице-губернатора

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)

Владислава Русакова, который еще несколько дней назад был советником вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: youtube.com
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Интерес правоохранительных органов к нему связан не с работой в региональном правительстве, а с деятельностью на посту заместитель главы администрации ЗАТО Лесной по правовым и организационным вопросам, который он занимал несколькими годами ранее. По версии следствия, в период с 2014 по 2018 годы он частями получал взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в решении вопросов, входящих в компетенцию подозреваемого, сообщают в СУ СК РФ по региону. Размер взятки не называется, известно, что речь идет о крупном размере.

- В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в региональном СК.

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Пост советника вице-губернатора Владислав Русаков со вчерашнего дня не занимает.

- Русаков в начале недели написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вчера получил документы. О дальнейшей его судьбе информацией не располагаем. Все, что известно на данный момент, - интерес правоохранителей связан с его работой в муниципалитете, а не в правительстве. Если следственным органам потребуется содействие в расследовании этого дела, оно, без сомнения, будет оказано, - прокомментировали "РГ" в департаменте информполитики Свердловской области.

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