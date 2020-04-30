18 апелляционный арбитражный суд Челябинской области поставил точку в деле о взыскании неустойки по муниципальному контракту. Ее размер оказался едва ли не больше всей стоимости работ, но суд первой инстанции иск удовлетворил. И только в апелляции пришли к выводу: наказание явно несоразмерно нарушению.

В июле прошлого года один из муниципальных детских садов заключил с индивидуальным предпринимателем контракт на изготовление и поставку информационных табличек о доступности объекта для различных категорий инвалидов и маломобильных групп, в том числе с использованием тифлосредств, на сумму свыше 76 тысяч рублей. Желая обезопасить свои вложения, исполнитель внес в контракт жесткие штрафные санкции за задержку оплаты: в случае невыполнения условия оплатить товар в течение пяти календарных дней с момента поставки учреждение обязывалось выплатить пеню в размере пяти процентов (!) от суммы долга за каждый день просрочки.

Таблички были изготовлены и доставлены в детский сад 26 августа, что подтверждалось актом приема-передачи. Однако с оплатой что-то пошло не так, и уже в сентябре ИП направил заказчику первую письменную претензию с требованием доплатить за каждый день просрочки по 3,8 тысячи рублей. Учреждение рассчиталось с исполнителем только 11 ноября - к этому моменту сумма пеней уже превышала 270 тысяч. И только благодаря отдельно оговоренному условию о том, что сумма претензий не должна превышать стоимости самого контракта, поставщик согласился на компенсацию в размере 76 тысяч.

На ужесточении штрафных санкций в отношении госзаказчиков настаивали бизнес-омбудсмены во многих регионах страны. Но в данном случае размер пени оказался даже выше, чем ставки у микрокредитных организаций - 1825 процентов годовых

Сначала арбитражный суд признал требования ИП справедливыми. Несвоевременные расчеты за уже поставленные товары и услуги по государственным и муниципальным контрактам давно стали головной болью предпринимателей. Вложив в исполнение контракта собственные, а иногда и заемные средства, они из-за задержек в расчетах подчас рискуют всем. Поэтому на ужесточении штрафных санкций в отношении госзаказчиков неоднократно настаивали бизнес-омбудсмены во многих регионах страны.

Однако в данном случае установленный размер пени оказался даже выше, чем ставки у микрокредитных учреждений, которые славятся грабительскими процентами. И уж тем более никак не соотносился с двукратной ставкой рефинансирования Банка России, на которую ориентируются суды в спорах о взыскании процентов за неправомерное пользование чужими деньгами. На требование выплатить пени в размере 1825 (!) процентов годовых и обратила внимание апелляционная инстанция. Она пришла к выводу о возможности применения положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ для уменьшения размера неустойки в связи с ее несоразмерностью наступившим последствиям.

Пересчитав неустойку с учетом действовавшей на момент нарушения ставки рефинансирования, суд вынес решение о взыскании с детского сада… 2025 рублей, признав такую неустойку справедливой, отвечающей всем обстоятельствам дела и исключающей возможность получения истцом необоснованной выгоды. В остальной части требования ИП оставлены без удовлетворения. Суд руководствовался тем, что бюджетное учреждение не имело цели извлечь какую-то выгоду из ситуации, чего не скажешь о предпринимателе, внесшем в контракт пункт о заведомо завышенных штрафных санкциях.