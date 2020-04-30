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30.04.2020 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале число пострадавших при обвале в шахте выросло до четырех

Текст: Юлия Мякишева

При горном ударе в шахте, которая находится в Североуральском городском округе, пострадали четыре человека.

О том, что количество человек, которые нуждаются в медицинской помощи после обвала шахты, увеличилось, рассказал "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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- Сегодня в результате горного удара произошел обвал породы. По предварительным данным, пострадали четыре проходчика. Их извлекли из-под завалов на поверхность и доставили для оказания медпомощи в местную больницу. На месте происшествия работают полицейские Североуральска. Собранные материалы они передадут коллегам в следственный комитет, - сказал полковник Горелых.

Полицейские установили личности мужчин - им 26, 30, 45 и 47 лет. По предварительным данным, у них сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы. По одной из версий, причиной обрушения стал горный удар в процессе производственных работ.

СК РФ по Свердловской области начали доследственную проверку инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Для установления всех обстоятельств следователи изучат документы, в частности, должностные инструкции и сведения о проходивших инструктажах.

Напомним, во время инцидента в шахте находилось 8 человек. Всего в забое работали 280 человек.

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