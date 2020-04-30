Накануне праздников Наталья Комарова призвала югорчан беречь себя

Перед продолжительным периодом праздничных и нерабочих дней в Югре усилили работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Глава региона Наталья Комарова обратилась к югорчанам лично соблюдать все положенные в пандемию меры безопасности.

- Пожалуйста, выполняйте все установленные правила и требования, - подчеркнула губернатор Югры. - Введенные сейчас меры предосторожности продиктованы самой жизнью. Берегите себя!

На очередном совещании оперативного штаба региона, прошедшем накануне праздничных и нерабочих дней, Наталья Комарова отметила, что всем профильным структурам, органам местного самоуправления необходимо в полной мере подготовиться и к возможной неблагоприятной паводковой ситуации. Это касается не только материально-технического обеспечения, но и готовности личного состава служб.

- Пункты временного размещения людей должны быть оснащены с учетом режимов повышенной готовности и самоизоляции. Одни из самых главных требований - соблюдение социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств, масок, перчаток, лекарств, - отметила глава региона.

Кроме того, Наталья Комарова акцентировала внимание на обеспечении безопасности пассажирских перевозок водным транспортом. Отметим, дезинфекция вокзалов, судов в регионе уже проведена. Сейчас все вокзалы оснащаются стационарными тепловизорами, бесконтактными термометрами.

Губернатор поручила руководителям муниципалитетов совместно с речниками, департаментом дорожного хозяйства и транспорта организовать дезинфекцию мест посадки и высадки пассажиров, обеспечить контроль за соблюдением всех мер безопасности.

Отметим, навигация по отдельным маршрутам в регионе уже началась. Все капитаны судов, водители транспортных средств проходят предсменный медицинский осмотр. В зданиях вокзалов размещены информационные листы, на пассажирских пристанях, судах транслируются видеоролики о профилактике новой коронавирусной инфекции. Перед отправкой в рейс и по возвращении суда тщательно обрабатывают. В салонах включаются бактерицидные лампы.

В вокзальном комплексе Ханты-Мансийска при посадке и высадке на теплоход для пассажиров организовали обработку рук антисептиками, измерение температуры тела, обеспечивается соблюдение социальной дистанции, в том числе и в салоне судна. При выявлении повышенной температуры пассажир не сможет совершить поездку, а деньги за билет ему будут возвращены в полном объеме.