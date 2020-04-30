Уральские таможенники передали врачам конфискованные маски и перчатки

Уральское таможенное управление передало областной клинической больнице №2 медицинские товары, которые ранее оно конфисковало в пунктах пропуска на границе с Казахстаном.

"70 000 пар перчаток, 12 000 масок, около 1000 литров антисептических и дезинфицирующих средств весом 1,7 тонны и стоимостью более 700 тысяч рублей направлены в больницу, где лечатся пациенты с COVID-19", - сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, сейчас действует временный запрет на вывоз отдельных видов изделий (бинтов, марли, перчаток, ваты, масок и фильтров для них, бахил, костюмов химзащиты и всего прочего, что является в условиях эпидемии дефицитом). За два месяца было пресечено 14 попыток вывоза медицинских товаров с территории России.

"Сегодня мы вручили только две партии из четырнадцати. Всего 154 тысячи единиц, - пояснил Евгений Мелехов, замначальника Челябинской таможни. - Остальные двенадцать партий отправим в больницу в ближайшее время".

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