Кризис, по мнению предпринимателей, испытывает бизнес даже не на прочность, а на доверие со стороны команды и потребителей. И, хотя многие работают без выручки либо временно приостанавливают деятельность, они надеются на лучшее.

Сильнее всего пострадала сфера оффлайн-услуг, например общепит. Так, в Екатеринбурге уже закрылась сеть столовых, многие заведения ждет та же участь. Но бизнесмены верят, что спасти отрасль может партнерство.

- Мы упаковываем наш продукт для доставки и самовывоза и фактически продаем его по цене полуфабрикатов, - рассказывает Елена Макушева, представляющая федеральную сеть пироговых в регионе. - Также мы объединились со знакомыми поставщиками и включили их продукцию в свой ассортимент, ведь сейчас главный ресурс - доверительные отношения и поддержка единомышленников: рублем, словом, советом или делом.

Раньше доставка обеспечивала 25-30 процентов выручки пекарни, теперь это единственный способ заработка. Ее осуществляет персонал, прежде работавший в зале, часть сотрудников стала менеджерами по продажам - один человек работает за двоих, а то и за четверых. Елена отмечает: к счастью, коммунальные службы в двух городах пошли навстречу и согласились отсрочить платеж. Всего же в УрФО семь пироговых этой сети.

Предприниматели говорят: раз они первыми приняли удар, то смогут быстрее адаптироваться к новым условиям на рынке

Другой предприниматель, владелец пиццерии, подтверждает: доставка обеспечивает, но выручки не приносит.

Помимо ресторанов простаивают центры фитнеса и йоги - их тренировки перешли в онлайн-формат. Это лучше, чем ничего, но живые занятия с тренером не заменит, уверен основатель региональной сети фитнес-клубов Алексей Романов. В будущем дистанционные услуги будут лишь дополнять обычные.

Между тем ивент-индустрия использует внеплановые "каникулы" для запуска новых проектов. При этом рассчитывает на помощь государства, в том числе предлагая ему стать заказчиком и заранее внести предоплату.

- Год назад мы начали разработку онлайн-продуктов по внутреннему туризму, которые позволят людям самостоятельно конструировать маршруты. Это идеально вписывается в тренд безопасных и экономичных путешествий плюс помогает позиционировать регион с точки зрения экспорта туруслуг, - делится планами гендиректор конгрессно-туристического холдинга Оксана Трофимова-Ниденталь.

Пока компания продолжает работу на свои сбережения, причем все сотрудники остались в штате, что сегодня большая редкость. Но в отрасли честно признаются: бизнес не продержится и двух-трех месяцев в текущей ситуации без господдержки.

На торговле кризис отразился в основном падением спроса. В сфере непродовольственного ретейла продажи сократились на 40-50 процентов.

- В сегодняшних условиях население опасается тратить деньги на предметы не первой необходимости, - поясняет предприниматель Дмитрий Федоров из Челябинска, занимающийся продажей развивающих детских игр. - Я закрыл несколько магазинов и перевел всю дистрибуцию в онлайн, иной возможности существования у микропредприятий не осталось.

У многих представителей малого и среднего бизнеса сейчас паническое настроение, ведь этот сектор не имеет "подушки безопасности" и живет на зарабатываемые деньги. Но при этом предприниматели говорят: раз они первыми приняли удар, то смогут быстрее адаптироваться к новым условиям на рынке в отличие от компаний, которых кризис коснется позже.