В Челябинске задержаны подозреваемые в миллионных аферах с ОСАГО

В Челябинске задержана группа подозреваемых в серии афер с автострахованием. По предварительным оценкам, ущерб, причиненный страховым компаниям, может составлять пять миллионов рублей, сообщили в четверг МВД России.

По версии следствия, соучастники имитировали столкновение автомобилей, оформляли документы по факту ДТП, направляли их в страховые компании, а затем получали выплаты по ОСАГО.

- По адресам проживания подозреваемых проведено 22 обыска. Изъято три автомобиля, принимавших участие в фиктивных дорожно-транспортных происшествиях, документы, мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждены 39 уголовных о групповом мошенничестве в сфере страхования, которые соединены в одно производство. Им грозит до пяти лет лишения свободы.