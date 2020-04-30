В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Уточняется, что операция была проведена в Чкаловском районе силами ФСБ. Были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности, пишет ТАСС. На месте обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Ранее режим контртеррористической операции был введен в одном из районов Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области.