В Тюмени прооперировали мужчину, упавшего с лошади и повредившего шею

Редкую операцию провели тюменские врачи пациенту, который упал с лошади и повредил шею: он не был парализован, но любое неосторожное движение головой после такой травмы могло привести к мгновенной смерти.

Как рассказали в областном травматологическом центре ОКБ №2, 57-летний сельчанин при падении травмировал первый и второй шейные позвонки. Их отличительная особенность в том, что у второго есть зубовидный отросток, вокруг которого вращается первый и вместе с ним голова.

"Незначительная повторная травма или даже просто неосторожное движение могли привести к повреждению спинного мозга отломком зубовидного отростка, прямо за которым находится продолговатый мозг, отвечающий за основные процессы жизнедеятельности дыхание и кровообращение", - пояснила пресс-секретарь клиники Дарья Ровбут.

По словам травматолога-ортопеда Александра Базарова, такие травмы, как и операции по их устранению, в больничной практике большая редкость.

Хирурги сделали трехсантиметровый разрез на уровне пятого шейного позвонка. Затем, так как невозможность видеть происходящее внутри, каждый этап операции фиксируется на рентгеновском снимке, который тут же выводится монитор.

"Мы выполнили репозицию. Потом при помощи спицы с резьбой прошли второй позвонок от основания до верхушки зубовидного отростка. После этого по спице просверлили канал, нарезали резьбу и установили винт. Он придавит костный отломок к его основанию, и позвонок срастется правильно", - рассказал Аксандр Базаров.

Врачи полагают, что мужчина сможет вернуться к обычной месяца через три, когда позвонки срастутся.