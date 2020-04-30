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В 1941-М ПОГИБ ПУШКИН, А ЧЕРЕЗ ГОД КЮХЕЛЬБЕКЕРА НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ

Текст: Дмитрий Шеваров
Фронтовые судьбы молодых актеров, сыгравших в довоенном фильме "Юность поэта"

10 февраля 1937 года на экраны всех кинотеатров СССР вышел фильм "Юность поэта". Сказать, что фильм режиссера Аркадия Народицого имел успех, - не сказать ничего. Знаток пушкинской эпохи искусствовед Эрих Голлербах сразу после просмотра записал в дневнике: "Сцена на экзамене захватывает так, что слезы подступают к горлу". На Всемирной выставке в Париже "Юность поэта" была удостоена золотой медали.

В фильме были радость, вдохновение, озорство, любовь и минимум идеологии.

Афиша фильма. Фото: Википедия

Зрители

Из дневника 17-летней Инессы Константиновой, 5 мая 1942 года: "Вчера вечером я, Саша и Вовка условились идти в кино. Шла картина "Юность поэта". Картина началась не сразу. В этом кинотеатре и свет, и звук очень неважные. Но не в этом дело. Я-то чувствовала себя прекрасно. Как кончилось, сразу же пошли домой. Вовка, вероятно, шутя, объявил нам, что он поэт, и обещал когда-нибудь нам доказать это. Проводили мы Сашу домой и пошли одни. Опять говорили о своих чувствах... Любовь - это лучшее, что есть в человеке..."

Вскоре Инесса Константинова ушла добровольцем на фронт. Была разведчицей во 2-й партизанской бригаде. 4 марта 1944 года, находясь в разведке и прикрывая отход товарищей, погибла в бою с превосходящими силами немцев у псковской деревни Лукьяново.

Первые зрители "Юности поэта" были выбиты войной.

До Победы не дожили и многие актеры, сыгравшие беззаботных лицеистов.

Пушкин погиб в первые дни войны. Пущин пропал без вести в конце лета 1941-го. Дельвиг пал смертью храбрых в августе 1943-го...

"Родине" удалось собрать скупые отрывочные сведения о блестящей довоенной плеяде молодых актеров.

Валя Литовский (Пушкин) и Олег Липкин (Дельвиг).

Пушкин

В начальных титрах фильма он был представлен почти эпически: "Действующие лица. Пушкин - ученик 1-й Московской образцовой школы Валентин Литовский..."

Валентин родился в Москве в 1921 году. Учился в образцовой школе не слишком образцово, но по гуманитарным предметам был среди первых учеников. Съемки продолжались на протяжении почти всего 1936 года, и чтобы молодые актеры не отстали от школьной программы, с ними занимались ленинградские учителя. Пока шла проявка пленки (а пленка часто подводила и приходилось переснимать), ребят отправляли на отдых в санаторий.

Всесоюзная слава, которая обрушилась на исполнителя главной роли, не могла не вскружить голову. У него появилось множество поклонниц, а Валя оказался по-пушкински влюбчив.

При этом он оставался добрым товарищем. Друзья, как известно, познаются в беде. В 1937 году беда пришла во многие семьи. Писательница Лидия Либединская, учившаяся с Валей в одной школе, вспоминала о том, как он на одном из комсомольских собраний бесстрашно заступился за сына репрессированного "врага народа".

В 1939 году Валентин закончил школу и собирался поступать в литературный институт, но был призван в армию. В 1940-1941 годах служил на Дальнем Востоке, в Уссурийске, затем его часть перебросили на западную границу.

22 июня 1941 года мать Елизавета Моисеевна Литовская должна была выехать на свидание к сыну в Минск, но не успела. Письма от Валентина перестали приходить с 17 июля 1941 года. Родители Валентина неоднократно подавали заявления на розыск сына. В мае 1948 года они получили ответ из Свердловского РВК г. Москвы: "Литовского Валентина Осафовича считать пропавшим без вести с октября 1941 года".

Толя Мурузин (Пущин).

Пущин

Ивана Пущина в "Юности поэта" сыграл Толя Мурузин. Он родился в 1918 году в селе Никольском Водопьяновского района Воронежской области. Как и Валя Литовский, в 1939 году был призван в армию.

Последнее письмо от Анатолия его мать Федосья Антоновна получила 19 июня 1941 года из города Ретавас Литовской ССР. Пропал без вести.

Дельвиг

Антоном Дельвигом в фильме был 20-летний ленинградец Олег Липкин. После "Юности поэта" снялся еще в трех фильмах: "Человек в футляре", "Приятели", "Морской ястреб".

В 1941 году, после призыва в армию, был направлен в военное училище. После его окончания лейтенант Липкин назначен начальником связи дивизиона 11-го минометного полка 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного командования.

18 августа 1943 года погиб в бою в Смоленской области. Похоронен на опушке рощи в двух километрах западнее деревни Анновка.

Иван Парамонов (Кюхельбекер).

Кюхельбекер

Сыгравший Кюхлю 22-летний Иван Парамонов участвовал в Финской войне и походе в Литву в 1940-м году. Великую Отечественную начал в июне 1941-го рядовым, закончил гвардии капитаном. Медалью "За отвагу" награжден 21.09.1942 (за подвиг, совершенный в 41-м, когда заменил погибшего командира). После контузии в 1943 году стал руководителем концертного ансамбля 31-й армии. 5 января 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Умер в 1976 году.

Чеслав Сушкевич (Горчаков).

Горчаков

Чеслав Сушкевич - единственный из ребят, снимавшихся в "Юности поэта", кому удалось после войны продолжить работу в кино. Был занят в эпизодах, но все его роли запоминались.

Имя Чеслава Сушкевича - в титрах фильмов "Повесть о настоящем человеке", "Дворянское гнездо", "Бег", "Хождение по мукам", "Два капитана", "Маленькие трагедии", "Тегеран-43".

ОТ РЕДАКЦИИ

К сожалению, мы ничего не знаем о судьбах Л. (Леонида?) Мазина и Константина Смирнова - актеров, сыгравших в "Юности поэта" лицеистов Сергея Комовского и Михаила Яковлева.

Если вам что-то известно о них и о других актерах, напишите на Rodinainfo@rg.ru или front.poet@rg.ru

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