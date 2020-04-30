Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах

Благодаря миллионам оцифрованных в последние годы архивных документов (эту кропотливую работу проделало Министерство обороны РФ), сегодня можно, даже не выходя из дома, найти детальную информацию об участниках Великой Отечественной войны. Достаточно иметь перед собой компьютер или смартфон и доступ в интернет. И знать фамилию, имя, отчество и год рождения вашего фронтовика.

А далее - следовать инструкциям на экране, которые несложно выполнить и подросткам, и их бабушкам-дедушкам.

Если поиск сразу не даст результатов, не отчаивайтесь: электронные банки данных продолжают пополняться. Будьте настойчивы - и долгожданная встреча с родным человеком обязательно случится.

ПОДВИГ НАРОДА

http://www.podvignaroda.ru

Ищите здесь:

- если вы знаете награды вашего фронтовика, но хотите выяснить, за какие подвиги он их получил; здесь вы отыщете наградной лист и приказ (указ) о награждении и сможете проследить, как в процессе прохождения наградного листа по инстанциям понижалось или повышалось достоинство награды.

ПАМЯТЬ НАРОДА

https://pamyat-naroda.ru

Ищите здесь:

- если вы хотите пройти боевой путь вашего фронтовика (в какой воинской части и на каких фронтах он воевал, под командованием каких военачальников, в каких сражениях принимал участие).

МЕМОРИАЛ

https://obd-memorial.ru

Ищите здесь:

- если хотите установить место гибели и погребения воина.