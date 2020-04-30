Вид из окна. Юрий Лепский о праздниках для улицы и для дома 09:13

ВИД ИЗ ОКНА

Впервые на моей памяти случилось так, что для Девятого мая, для нашего Дня Победы улицы закрыты. Впервые произошло так, что Девятое мая, этот праздник со слезами на глазах, стал еще и праздником на карантине

Указы и Приказы о порядке награждения орденами и медалями 09:12

"ВРУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЧАСТЯХ..."

Вручение орденов и медалей СССР начальствующему составу и красноармейцам действующей Красной Армии, награжденным Президиумом Верховного Совета СССР за боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат награжденные

Порядок награжденияв годы войны был един и для генерала и для рядового 09:11

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА

Во время войны было учреждено 9 новых боевых орденов, предназначенных для награждения воинов - от солдата до маршала. Командующим фронтами, флотами и им соответствующим было предоставлено право награждения рядового и командного состава до командира дивизии включительно

Героические деяния этих бойцов остались в тени подвига Александра Матросова 09:10

РЯДОМ С МАТРОСОВЫМ

27 февраля 1943 года стрелок-автоматчик Александр Матросов закрыл грудью амбразуру вражеского дзота, совершил ратный подвиг и стал легендарным героем Великой Отечественной войны. Столь же мужественно действовали в бою и сослуживцы Александра, о чем до недавнего времени было мало известно

Сын рассказал "Родине" о самой неожиданной награде отца 09:09

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ГВАРДИИ РЯДОВОГО

Гвардии-рядовой Василий Кравчук попал на фронт 17-летним, был ранен при штурме Берлина. Боевые ордена и медали "нашли" его уже после войны. Но самыми неожиданными были для него награды, полученные при демобилизации - велосипед и радиоприемник

"Дрались же не за ордена..." Фронтовики о доблестях, о почестях, о славе 09:08

"ДРАЛИСЬ ЖЕ НЕ ЗА ОРДЕНА..."

"А я получил свой первый орден, когда у меня уже было 85 боевых вылетов! Потом выяснилось, что командир никому не давал орденов, пока ему самому не дадут". Участники войны вспоминают о первых и самых ценных наргадах

Фронтовые судьбы молодых актеров, сыгравших в довоенном фильме "Юность поэта" 09:07

В 1941-М ПОГИБ ПУШКИН, А ЧЕРЕЗ ГОД КЮХЕЛЬБЕКЕРА НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ

10 февраля 1937 года на экраны всех кинотеатров СССР вышел фильм "Юность поэта". О том, как сложились фронтовые судьбы актеров, игравших в этом фильме, рассказывает Дмитрий Шеваров

Юрий Бондарев: "Всё, что могу... спасибо за подбитые танки..." 09:06

"ВСЁ, ЧТО МОГУ... СПАСИБО ЗА ПОДБИТЫЕ ТАНКИ..."

Этот номер "Родины" готовился к печати, когда не стало писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева. Отрывок из его романа "Горячий снег" - дань нашей памяти Защитнику и Гражданину Отечества

Ударное окончание войны младшего сержанта Николая Задорожного 09:05

ТРИ ОРДЕНА ЗА ТРИ ДНЯ

Война закончилась. В немецком Мекленбурге, где расположились войска 2-го Белорусского фронта, воцарилась тишина. И в 116-й танковой бригаде занялись представлением бойцов и офицеров к наградам за февральские и мартовские бои

Как награждали санитаров и летчиков 09:04

СЕСТРА, ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ИЗ БОЯ МЕНЯ ТЫ ВЫНЕСЛА В САНБАТ?..

Приказ "О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу" и выписка из Положения о наградах и премиях для личного состава Военно-воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО, ВВС Военно-Морского флота

Как Сталин наградил участников операции по пленению генерала Власова 09:03

ПЛЕНЕНИЕ ГЕНЕРАЛА-ИЗМЕННИКА ВЛАСОВА

На требование назвать себя человек ответил: "Генерал Власов". Оторопев на мгновение, Якушев обратился к нему: "Товарищ генерал..." Но уже в следующую секунду, вскинув автомат, капитан заставил Власова выйти и объявил его арестованным

Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайта[ 09:02

ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ПАМЯТИ

Благодаря миллионам оцифрованных в последние годы архивных документов, сегодня можно, даже не выходя из дома, найти детальную информацию об участниках Великой Отечественной войны

Родина - № 8147(520)

ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ПАМЯТИ

Текст: Юлия Башарова
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах
Благодаря миллионам оцифрованных в последние годы архивных документов (эту кропотливую работу проделало Министерство обороны РФ), сегодня можно, даже не выходя из дома, найти детальную информацию об участниках Великой Отечественной войны. Достаточно иметь перед собой компьютер или смартфон и доступ в интернет. И знать фамилию, имя, отчество и год рождения вашего фронтовика.

А далее - следовать инструкциям на экране, которые несложно выполнить и подросткам, и их бабушкам-дедушкам.

Если поиск сразу не даст результатов, не отчаивайтесь: электронные банки данных продолжают пополняться. Будьте настойчивы - и долгожданная встреча с родным человеком обязательно случится.

ПОДВИГ НАРОДА

http://www.podvignaroda.ru

Ищите здесь:

- если вы знаете награды вашего фронтовика, но хотите выяснить, за какие подвиги он их получил; здесь вы отыщете наградной лист и приказ (указ) о награждении и сможете проследить, как в процессе прохождения наградного листа по инстанциям понижалось или повышалось достоинство награды.

ПАМЯТЬ НАРОДА

https://pamyat-naroda.ru

Ищите здесь:

- если вы хотите пройти боевой путь вашего фронтовика (в какой воинской части и на каких фронтах он воевал, под командованием каких военачальников, в каких сражениях принимал участие).

МЕМОРИАЛ

https://obd-memorial.ru

Ищите здесь:

- если хотите установить место гибели и погребения воина.

В Подольском архиве Минобороны оцифровано большинство документов военного времени. / РИА Новости

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