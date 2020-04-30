А далее - следовать инструкциям на экране, которые несложно выполнить и подросткам, и их бабушкам-дедушкам.
Если поиск сразу не даст результатов, не отчаивайтесь: электронные банки данных продолжают пополняться. Будьте настойчивы - и долгожданная встреча с родным человеком обязательно случится.
ПОДВИГ НАРОДА
Ищите здесь:
- если вы знаете награды вашего фронтовика, но хотите выяснить, за какие подвиги он их получил; здесь вы отыщете наградной лист и приказ (указ) о награждении и сможете проследить, как в процессе прохождения наградного листа по инстанциям понижалось или повышалось достоинство награды.
ПАМЯТЬ НАРОДА
Ищите здесь:
- если вы хотите пройти боевой путь вашего фронтовика (в какой воинской части и на каких фронтах он воевал, под командованием каких военачальников, в каких сражениях принимал участие).
МЕМОРИАЛ
Ищите здесь:
- если хотите установить место гибели и погребения воина.