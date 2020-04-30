Порядок награждения уравнивал генерала и рядового

Первоначально за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны воинов действующей армии, помимо присвоения высшей степени отличия - звания Героя Советского Союза, награждали тремя орденами - Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и двумя медалями - "За отвагу" и "За боевые заслуги".

Во время войны было учреждено 9 новых боевых орденов, предназначенных для награждения воинов - от солдата до маршала. Командующим фронтами, флотами и им соответствующим было предоставлено право награждения рядового и командного состава до командира дивизии включительно орденами:

Красного Знамени,

Суворова III степени,

Кутузова III степени,

Богдана Хмельницкого III степени,

Александра Невского,

Ушакова II степени,

Нахимова II степени,

Отечественной войны I и II степени,

Красной Звезды,

Славы II и III степени, и медалями.

Оформление на войне

Вручал ли командир полка отличившемуся красноармейцу медаль "За отвагу" или командующий фронтом награждал командира дивизии орденом Красного Знамени, подписанию приказа о награждении предшествовало составление и надлежащее оформление Наградного листа. Существовала его официально утвержденная форма, которая помимо указания анкетных данных (ФИО, звание, должность, год рождения, национальность, партийность, участие в боевых действиях, наличие ранений, контузий и наград, постоянный домашний адрес представляемого к награде и адрес его семьи) обязательно предполагала заполнение самого главного раздела "Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг".

Этот раздел писался, как очень точно сказал поэт Борис Слуцкий, "слогом простым и живым".

В действующей армии ощущался стабильный дефицит печатных бланков наградных документов, поэтому представления к награде нередко писали на обычных листах из школьной тетради или блокнота, в которых под копирку воспроизводились все графы печатного наградного листа. Впрочем, и эти графы не оставались неизменными. В одних наградных листах есть пункт "Служба в белой и других армиях и пребывание в плену", в других - его нет.

Этот феномен еще ждет своего объяснения.

Наградной лист за боевые заслуги.

Оформление после войны

Когда закончилась война, выяснилось, что очень многие участники боевых действий, получившие на войне ранения и контузии, а нередко - ставшие инвалидами и демобилизованные из армии, не были отмечены орденами и медалями. Их стали представлять к наградам, причем оформление наградных документов инвалидов шло через военкоматы по месту жительства. В правом верхнем углу такого Наградного листа появилась набранная полужирным типографским шрифтом и подчеркнутая пометка "За ранение", а важнейшая графа документа стала звучать так:

"Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг (если они подтверждаются документально, документы приложить к наградному листу) и краткая служебная или производственная характеристика в настоящее время.

(В тексте обязательно указать фамилию, имя, отчество, степень ранения и последствия, при каких обстоятельствах ранен и куда. В составе какого фронта, армии, дивизии, полка участвовал на фронте, в какой должности и с какого по какое время)"1.

Атрибуты

Общедоступный электронный банк документов "Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." дает наглядную визуальную информацию о 20 667 715 награждений. Мы можем воочию увидеть, как выглядел тот или иной наградной лист, ощутить фактуру низкосортной и грубой сероватой, желтоватой, зеленоватой или розоватой бумаги с вкраплениями древесных опилок; можем понять, как - гладко или не очень, долго или быстро - совершалось его прохождение по армейским инстанциям и, самое главное, когда и к какой награде отличившийся воин представлялся и какую - в конечном итоге - получил.

Командармы и командующие фронтами предпочитали подписывать документы не перьевой ручкой (перо плохо скользило по грубой бумаге, чернила - расплывались), а шестигранными цветными карандашами из набора "Тактика". (Константин Симонов в трилогии "Живые и мертвые" обращает внимание читателя на эту выразительную деталь: командарм Серпилин "писал не ручкой, а, по многолетней военной привычке, карандашом и сильно нажимал на карандаш"). Поэтому мы можем рассмотреть размашистую подпись того или иного прославленного военачальника, сделанную красным или синим карандашом, реже - зеленым или черным.

Награждение бойцов гвардейской мотострелковой дивизии. 1942 год. Фото: РИА Новости

Цепочка

Полковник Александр Захарович Лебединцев обстоятельно описал, как всё происходило:

"В 1943 году оформление на Геройство и ордена производилось по такой схеме. Описание подвига делалось очевидцами, то есть самими командирами рот (батарей) и батальонов. В полках их оформляли на бланках и за подписью командира полка, потом пересылали в дивизию. В отделении кадров дивизии представления рассматривались, и происходило награждение в объеме прав, предоставленных командиру дивизии, то есть он награждал до командира роты и ему равных до ордена Красной Звезды и ордена Славы III степени.

Комдив имел право снизить уровень награды, например, с представленных на орден Красного Знамени или на орден Отечественной войны и своей властью наградить офицера орденом Красной Звезды или даже медалью "За отвагу", ибо командир полка мог награждать медалями только рядовых и сержантов. Приказом командира дивизии награждались медалями также рядовые и сержанты саперного батальона, противотанкового дивизиона, батальона связи и разведроты, командирам которых такое право не предоставлялось.

На все вышестоящие ордена и Геройство командир дивизии должен был давать либо свое согласие, либо изменить орден или степень ордена и отправить выше по команде. В армии и на фронте рассматривались все представления и делались заключения двумя лицами - командующим и Членом Военного совета.

Они или давали свое согласие или понижали, а иной раз даже повышали статут награды..."2.

Традиция

После вручения фронтовику орденского знака или медали его боевые товарищи обязательно "обмывали" награду.

Так поступили и Лебединцев, в то время старший лейтенант, и его однополчанин Кошелев, награжденные за форсирование Днепра орденами Отечественной войны. Вот как это совершилось: "Повар и хозяйка хаты сотворили на обед закуску в виде вареного картофеля, квашеной капусты и сала. Разлили в кружки разведенный спирт, опустили в кружку Кошелева знак и заставили его выпить, после чего он привернул орден к гимнастерке. Таким был негласный фронтовой церемониал посвящения "в рыцари" при получении всех получаемых орденских знаков и медалей"3.

Следовали ему и генерал, и рядовой...

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 744807. Д. 35; 25. Л. 101.

2. Лебединцев А.З. Воспоминания. М.: Военная литература, 2005. С. 469, 470 // http://nozdr.ru/militera/memo/russian/lebedintsev_az/06.html.

3. Там же С. 472.