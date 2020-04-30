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30.04.2020 11:53
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор рассмотрит возможность открытия летних веранд

Текст: Екатерина Петрова
Роспотребнадзор рассмотрит предложение разрешить общепиту открывать летние веранды после снятия ограничений на работу в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

"Сейчас приближается летний сезон и на первом этапе мы хотели предложить открыть летние веранды, на воздухе, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", - озвучила инициативу в адрес санитарного ведомства вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

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По ее словам, вводя такие послабления, следует отталкиваться не от площади заведения общепита, а от разрешенного количества посадочных мест. То есть запускать работу поэтапно - открыть сначала треть посадочных мест, затем половину, затем все остальное. В таком случае весь бизнес, даже самые маленькие кофейни начнут приходить в себя, восстанавливать финансовые ресурсы после простоя.

"Не исключаю, что те подходы, которые были нами сформулированы, будут скорректированы. В этой части не прекращаем проработку вопросов. Нам нужно изучить, покажем эти предложения коллегам, которые занимаются эпидемиологией", - прокомментировал предложение по открытию летних веранд Михаил Орлов.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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По словам Дыбовой, по принципу поэтапного открытия летних веранд логично начинать восстановление и в других сферах бизнеса. Такой вариант сейчас также прорабатывается в Роспотребнадзоре. "Организационные модели по постепенному снятию ограничений были заложены. Мы должны будем определить критерии, методики по снятию этих ограничений. Но субъекты Российской Федерации, губернаторы, руководители, исходя из полномочий, принимают решения о том, какие виды деятельности, какого рода предприятия могут начинать работу, при каких условиях. Это будет происходить по согласованию с нашими главными санитарными врачами в субъектах страны", - сказал Орлов.

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