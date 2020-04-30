Российские военные в Сербии провели дезинфекцию этнодеревни Эмира Кустурицы

Новости

На Среднем Урале количество случаев COVID-19 перевалило за 700 11:15
Отели и санатории Крыма сохранили половину броней на лето 11:15
На Кубани количество случаев COVID-19 превысило одну тысячу 11:06
Легкая промышленность может войти в список пострадавших отраслей 11:04
Министр культуры и туризма Калмыкии лишился поста за кумовство 11:04
Более 80% заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет 11:02
В Киргизии запретят проведение последних звонков в школах 11:00
На Мадагаскаре раскопали скелет "Безумного зверя" 10:56
Вахтовиков с Чаяндинского месторождения вывезут в ближайшие дни 10:55
На востоке Крыма обезвредили 18 авиабомб времен войны 10:55
Найдены тела всех пропавших при прорыве дамбы под Красноярском 10:51
В Краснодаре будут судить 12 подставных директоров 10:50
Корабли Береговой охраны США атаковали рыбацкое судно Венесуэлы 10:48
В Бишкеке в ночь на 1 мая уберут блокпосты 10:45
Прием заявок на поддержку инновационных проектов продлили до 15 мая 10:43
Гонконгские ученые разработали разрушающий коронавирус спрей 10:39
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки 10:33
Московские врачи вылечили от коронавируса 5135 человек 10:31
Еврокомиссию попросили разрешить выдавать ваучеры за отмененные рейсы 10:29
Суд над стрелком из Крайстчерча перенесли из-за коронавируса 10:22
Почта России доставит ветеранам поздравления от президента с 9 мая 10:19
ЮНИСЕФ объявил сбор средств для закупки медоборудования для Беларуси 10:19
Опубликовано видео нейтрализации боевиков в Екатеринбурге 10:16
Вертолет НАТО исчез с радаров у берегов Греции 10:14
Умер звезда Болливуда Риши Капур 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 10:25
Рубрика: В мире

Российские военные в Сербии провели дезинфекцию этнодеревни Эмира Кустурицы

Текст: Юрий Гаврилов
По просьбе всемирно известного кинорежиссера Эмира Кустурицы российские военнослужащие, сейчас работающие в сербском городе Ужице, провели санобработку местной этнодеревни Дрвенград.

Ее режиссер построил в 2004 году для съемок фильма "Жизнь как чудо". С тех пор на этот объект часто приезжают зарубежные туристы. Хотя из-за пандемии коронавируса таких гостей в Дрвенграде практически не бывает, Кустурица счел необходимым провести дезинфекцию территории и построек. По его просьбе это сделали наши военные химики.

Посол России: Важно, что помощь в Сербию пришла вовремя

А потом режиссер провел для них экскурсию по этнодеревне. "Я очень счастлив, что президент Сербии обратился за помощью к России. Сергей Шойгу - мой очень хороший друг, и я очень счастлив, что он послал хорошую русскую армаду. Я благодарю русских военнослужащих за то, что они делают и будут делать в Сербии потому, что всегда хорошо, когда приезжают наши братья и помогают нам!" - сказал им Эмир Кустурица.

Присланные на помощь жителям Сербии отряды российских военспецов только в Ужице и близлежащих населенных пунктах провели санитарную обработку на четырех объектах общей площадью более 12 тыс. квадратных метров. "Так получилось, что группа военнослужащих выполняла задачу в городе Ужице, проводила финальную дезинфекцию объектов здравоохранения, и профессор Кустурица пригласил военнослужащих к себе в деревню. Мы не могли остаться в долгу, поэтому провели обработку его этнодеревни", - подчеркнул руководитель российского сводного отряда в Сербии генерал-майор Михаил Чернышов.

Фото: Александр Борисов/ РГ
В Республике Сербской появились билборды "Спасибо, русские братья"

Только за последние сутки его подчиненные дезинфицировали 49 объектов в городах Бор, Вране и Лесковац. Две наши врачебно-сестринские бригады в больнице города Ниш участвовали в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных COVID-19. Кроме того, по сообщению Минобороны РФ, российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по противоэпидемическому режиму в медучреждениях Белграда, Ужице, Шабаца, Ягодина, Долеваца и Нишка-Баня.

Всего наш сводный отряд, действующий в Республике Сербия, выполнил комплекс дезинфекции на 135 объектах в 27 городах страны. Наши специалисты обработали около 300 зданий и сооружений общей площадью более 1,24 млн квадратных метров. А еще - 64 дороги с твердым покрытием общей площадью около 443 тыс. квадратных метров. Военные медики из России приняли участие в лечении 727 пациентов, инфицированных COVID-19.

В мире Европа Сербия Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Володин попросил проверить закупку "золотых" масок в Саратовской области
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Эксперты из США и Европы рассказали, как изменится жизнь после пандемии
Пандемия коронавируса затронула большинство домов престарелых в Европе