Российские военные в Сербии провели дезинфекцию этнодеревни Эмира Кустурицы

По просьбе всемирно известного кинорежиссера Эмира Кустурицы российские военнослужащие, сейчас работающие в сербском городе Ужице, провели санобработку местной этнодеревни Дрвенград.

Ее режиссер построил в 2004 году для съемок фильма "Жизнь как чудо". С тех пор на этот объект часто приезжают зарубежные туристы. Хотя из-за пандемии коронавируса таких гостей в Дрвенграде практически не бывает, Кустурица счел необходимым провести дезинфекцию территории и построек. По его просьбе это сделали наши военные химики.

А потом режиссер провел для них экскурсию по этнодеревне. "Я очень счастлив, что президент Сербии обратился за помощью к России. Сергей Шойгу - мой очень хороший друг, и я очень счастлив, что он послал хорошую русскую армаду. Я благодарю русских военнослужащих за то, что они делают и будут делать в Сербии потому, что всегда хорошо, когда приезжают наши братья и помогают нам!" - сказал им Эмир Кустурица.

Присланные на помощь жителям Сербии отряды российских военспецов только в Ужице и близлежащих населенных пунктах провели санитарную обработку на четырех объектах общей площадью более 12 тыс. квадратных метров. "Так получилось, что группа военнослужащих выполняла задачу в городе Ужице, проводила финальную дезинфекцию объектов здравоохранения, и профессор Кустурица пригласил военнослужащих к себе в деревню. Мы не могли остаться в долгу, поэтому провели обработку его этнодеревни", - подчеркнул руководитель российского сводного отряда в Сербии генерал-майор Михаил Чернышов.

Только за последние сутки его подчиненные дезинфицировали 49 объектов в городах Бор, Вране и Лесковац. Две наши врачебно-сестринские бригады в больнице города Ниш участвовали в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных COVID-19. Кроме того, по сообщению Минобороны РФ, российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по противоэпидемическому режиму в медучреждениях Белграда, Ужице, Шабаца, Ягодина, Долеваца и Нишка-Баня.

Всего наш сводный отряд, действующий в Республике Сербия, выполнил комплекс дезинфекции на 135 объектах в 27 городах страны. Наши специалисты обработали около 300 зданий и сооружений общей площадью более 1,24 млн квадратных метров. А еще - 64 дороги с твердым покрытием общей площадью около 443 тыс. квадратных метров. Военные медики из России приняли участие в лечении 727 пациентов, инфицированных COVID-19.