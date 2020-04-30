С российской лунной станции придется снять научный прибор

Какой-то научный прибор придется снимать с российской лунной станции для ее облегчения при запуске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу.

В документе указано, что из-за дефицита массы космического аппарата, Совет поручает Институту космических исследований, после определения фактической массы космического аппарата "Луна-25", в случае необходимости, подготовить предложения по уменьшению бортовой полезной нагрузки.

"Луна-25", также известная как "Луна-Глоб", должна стать первой отечественной станцией, севшей на поверхность Луны, после запущенной в 1976 году "Луны-24". Основная задача - разработать и испытать технологию мягкой посадки в приполярную область Луны. Дополнительная - исследования свойств лунного реголита в этой области.

По информации специалистов "Роскосмоса", посадка первой в современной истории России автоматической станции на Луну планируется в середине октября 2021 года. В зависимости от даты запуска будет выбран один из двух вариантов полета: продолжительностью 4,5 суток либо 5,5 суток. Предполагается, что подготовительные операции на окололунной орбите займут около пяти дней. Общее время с момента старта до посадки на Луне займет около десяти суток.