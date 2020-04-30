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30.04.2020 10:56
Рубрика: Общество

На Мадагаскаре раскопали скелет "Безумного зверя"

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впервые был найден почти полный скелет гондванатерия - маммалиаформа из группы, чьи останки до сих пор были представлены единственным черепом и несколькими зубами. Палеонтологи обнаружили останки животного на Мадагаскаре.

Как сообщает журнал Nature, ему дали латинское название Adalatherium hui, означающее в переводе "безумный зверь Ху Яоминя". Это самая ценная находка мезозойского маммалиаформа.

Фото: Federico Degrange, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra and Jonas Hagstrоm, Swedish Museum of Natural History
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От гондванатериев долгое время находили лишь зубы, по форме которых их роднят с вымершими млекопитающими мультитуберкулятами. Шесть лет назад на Мадагаскаре удалось обнаружить их череп. Животное, которому он принадлежал, назвали Vintana.

Исследование отложений маастрихтского яруса, возраст которого 72,1 - 66 миллионов лет, на северо-западе Мадагаскара продолжались, и ученым из США, Мадагаскара и Китая под руководством Дэвида Краузе в итоге повезло: они откопали почти полный скелет животного с необычной поверхностью первых зубов, находившихся на верхней челюсти за клыками. По этой особенности находку отнесли к гондванатериям.

Животное выделили в новое семейство Adalatheriidae, назвав Adalatherium hui, что означает "безумный зверь Ху Яоминя" - в память о выдающемся китайском палеонтологе Ху Яоминя.

По оценкам исследователей, оно весило чуть более трех килограмм, но на момент гибели еще не было половозрелым, следовательно, взрослые особи этого вида были крупнее.

Исследователи надеются, что найденные останки помогут понять, как изоляция Мадагаскара влияла на его мезозойских маммалиаформ.

Общество Наука

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