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30.04.2020 11:51
Рубрика: Общество

Старшеклассники помогут малышам учиться онлайн

Текст: Ксения Колесникова
Российское движение школьников (РДШ) проводит всероссийский конкурс "Учимся дома". Старшеклассники создают образовательные видеоролики по предметам для учеников начальных классов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Видеоролики - от 5 до 15 минут - по русскому языку и математике, литературному чтению и окружающему миру, музыке и технологии. Юные педагоги рассказывают малышам про части речи, слова и слоги, правила дорожного движения, здоровье и безопасность.

Фото: Сергей Куксин
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Так старшеклассники помогут малышам освоить новые темы во время дистанционного обучения. По итогам конкурса члены жюри определят победителей и призеров по каждому из предметов. Лучшие уроки появятся на образовательном портале Знайка.ру.

Победители станут участниками профильной смены Российского движения школьников во Всероссийском детском центре (в каком конкретно - пока секрет).

Видеоработы уже присылают ребята из Московской области и Республики Татарстан: восьмиклассница Мадина из города Одинцово провела для четвероклассников урок на тему глагола, а десятиклассники Альбина Нуреева, Юлия Салимова и Айнур Садриев из Мензелинского района республики Татарстан поделились интересными фактами про озеро Байкал, рассказали об особенностях сибирской природы и современных информационных технологиях.

Фото: iStock
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Активными участниками проекта стали школьники из Республики Марий Эл и Мордовии. Ребята записывают видеоуроки как из дома, так и на фоне школьной доски. Они выступают в роли учителей, разбирая выбранную тему, подкрепляя ее примерами, картинками. В конце уроков учеников ждут задания от новоиспеченных наставников для закрепления знаний.

Справка "РГ"

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом Президента РФ 29 октября 2015 года. Сегодня РДШ объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 школ из всех регионов РФ, реализует 27 федеральных проектов на темы: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект "Образование".

Общество Образование

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