Танковый кулак: какие танки обеспечили Вьетнаму победу в войне

В ходе боевых действий во Вьетнаме против американских агрессоров, а затем марионеточного сайгонского режима применяли бронетанковую технику, разработанную в 40-е и 50-е годы.

To commentate the 45th Anniversary of the Spring Offensive that ends of the Vietnam War, Vietnam Tank Corps produces a documentary showing its assets through history.



1/T-34-85. It seems that some of these have a DShK 12.7mm heavy machine gun mounted on top. pic.twitter.com/iedWWSTiIe — Lee Ann Quann (@AnnQuann) April 28, 2020

Эта война была одной из многих в боевой карьере советских Т-34-85. В качестве помощи от СССР они прибыли в страну в начале 60-х годов. В кадрах кинохроники можно увидеть, что местные умельцы в задней части башни установили 12,7-мм пулеметы ДШК, которые применялись для стрельбы как по воздушным, так и по наземным целям.

Позже стали поступать бронемашины, прошедшие модернизацию, например, они получили доработанные двигатели, новые опорные катки, радиостанции и приборы ночного видения.

Эта техника воевала практически до самого конца войны. На заключительном этапе, в марте 1975 года в одном из боев Т-34-85 даже удалось подбить значительного более современный южновьетнамский M48A3 Patton III. Это был единственный подобный случай за все время конфликта.

В настоящее время бронированные ветераны продолжают оставаться на вооружении частей береговой обороны ВНА.

Others: "Vietnam seems to retain lots of World War II-era armored vehicles like T-34 and SU-100 but can they actually run?"



Me: "Run? They can even shoot"



A T-34/85 of Vietnam People Army firing its main gun in one of the times it's taken out of storage for a spin. pic.twitter.com/f4yxZTlGA0 — Lee Ann Quann (@AnnQuann) March 28, 2020

По некоторым данным, практически одновременно с "тридцатьчетверками" войска Демократической республики Вьетнам стали получать легкие плавающие ПТ-76, которые начали применять в сражениях с мая 1967 года.

Есть данные, что из КНР также были переправлены их клоны, выпускавшиеся в Поднебесной - Тип 60. Позже в боях задействовали модернизированные Тип 63, вооруженные 85-мм пушками.

Главной ударной силой войск ДРВ считались советские Т-54, а также их полные копии - китайские Тип 59. Применялись и облегченные до 20 тонн Тип 62. Всего было получено около тысячи единиц такой техники.

Ключевую роль эти танки сыграли в ходе наступления 1975 года, закончившегося сокрушительным поражением Южного Вьетнама в Сайгоне.