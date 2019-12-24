Почему американцы во Вьетнаме называли ПТ-76 "призрачными танками"

На недавних мероприятиях, посвященных годовщине создания Вьетнамской народной армии, продемонстрировали ставшую очень редкой модификацию легендарного советского плавающего танка ПТ-76.

While the Thái Nguyên exhibition attracts lots of attention from the populace, another is taking place at the same time in the Ministry of National Defense. This one seems to dedicate solely to VPA Armored Corps. pic.twitter.com/RDc4mJqUM4 — Lee Ann Quann (@AnnQuann) December 23, 2019

Речь идет о самом первом варианте - Объекте 740, выпускавшемся с 1951 по 1957 годы. Его можно опознать, в частности, по щелевому дульному тормозу 76-мм нарезной пушки Д-56Т.

Боекомплект такого орудия - 40 снарядов. Имеется также 7,62-мм спаренный пулемет СГМТ с запасом в одну тысячу пуль. На некоторых образцах в качестве зенитных монтировали советские крупнокалиберные ДШК.

На танк был установлен 240-сильный дизельный двигатель В-6. По суше он развивает скорость до 44 км/ч, а по воде - до 10 км/ч. Этот "катер с пушкой" обладает прекрасной проходимостью. Во время вьетнамской войны американские военнослужащие, которым не повезло встретиться с такими гусеничными машинами, называли их "призрачными танками", поскольку во время боя они могли появиться там, где не ожидалось применение бронетехники.

К тому же, как оказалось, "семьдесят шестые" очень трудно было подбить имевшимися на вооружении армии США одноразовыми гранатометами M72.

А вот пушки ПТ-76 были способны бороться не только с легкой техникой: отважным вьетнамским танкистам порой удавалось выводить из строя даже 45-тонные средние М-48 Patton III.

Кроме самой первой версии, вьетнамцы получили из СССР и более современные модификации плавающих танков. Всего, по разным оценкам, в настоящее время на вооружении ВНА остаются около трех сотен таких машин.