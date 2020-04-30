Туроператоры ждут в Россию иностранных туристов не ранее октября

Первые после пандемии зарубежные туристы могут приехать в Россию не ранее октября-ноября этого года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Мы оптимистично смотрим на возобновление работы по приему туристов в октябре-ноябре. На эти даты есть бронирования, в основном, из Юго-Восточной Азии", - приводят в АТОР слова управляющего директора компании "Тари Тур" Игоря Кузьмина.

Интуристов также ждут в России на Новый год, хотя зимний въездной турпоток составляет всего около 5% от общего годового, отмечают в АТОР.

Такие поездки планируют туристы из Сингапура, Тайваня, Индонезии, Вьетнама, Таиланда. Пока в этом году эти группы не аннулируются, подчеркивают представители турбизнеса.

Восполнить потери летнего сезона будет сложно, даже если границы откроются в этом году. На рост турпотока турбизнес рассчитывает в следующем году. Туроператоры стараются сохранить цены на туры в 2021 году на уровне этого года. Большинство российских отелей идет тем же путем, отмечают в АТОР.

В Ассоциации напомнили, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин продлил на неопределенный срок запрет на въезд иностранных граждан в Россию. Для некоторых категорий граждан ограничения будут сняты. В частности, это касается специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Но точная дата снятия ограничений по въезду в Россию не известна.