Учебный год в довузовских заведениях Минобороны завершается досрочно

В четверг, 30 апреля, в довузовских образовательных организациях Министерства обороны РФ завершается учебный год. Ранее соответствующее решение принял глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Воспитанники, кроме тех тех, кто находится на карантине, уедут в места проживания.

В высших учебных заведениях учебный год завершится до 5 мая.

Как ранее сообщали в Минобороны, в этом году было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года. Учебная программа была выполнена полностью.