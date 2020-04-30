Ученики школ-интернатов смогут сдать ЕГЭ в своем регионе

Ученики, которые из-за распространения COVID-19 покинули свои школы в других регионах, смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ на территории тех субъектов РФ, где они сейчас находятся. Это коснется учащихся школ для одаренных детей, школ-интернатов, кадетских, суворовских училищ и других образовательных организаций Минобороны, где учились выпускники из разных регионов. Письмо об этом Рособрнадзор направил в регионы.

- Для обеспечения безопасности участников государственной итоговой аттестации (ГИА) считаем целесообразным организовать проведение ГИА на территории тех субъектов РФ, в которых участники фактически пребывают, - говорится в документе.

Школы, в которых обучались такие дети, должны собрать от своих выпускников информацию - хотят ли они сдавать экзамены на территории другого региона. Затем нужно будет собрать электронные копии заявлений и направить их по защищенным каналам в регионы, в которых выпускники находятся сейчас. Там их должны будут распределить по пунктам проведения экзаменов и проинформировать об этом.

Выдавать школьные аттестаты таким ребятам будут те образовательные организации, в которых они обучались.

- Учитывая, что в 2020 году будет организована подача заявлений для приема в вузы и колледжи в электронной форме, школы вправе до момента личной передачи аттестата направить выпускнику по его запросу электронную копию аттестата, - подчеркнули в ведомстве.