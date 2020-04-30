В Бишкеке в ночь на 1 мая уберут блокпосты

В столице Киргизии Бишкеке в ночь на 1 мая 2020 года уберут блокпосты. Об этом на заседании парламента сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

Также, по информации коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева, с начала мая в столице начнет функционировать ряд промышленных предприятий. На рабочие места выйдут около 120 тысяч человек. Владельцы компаний должны будут позаботиться об обеспечении пропусками своих сотрудников, а также решить вопрос с транспортировкой к месту работы и обратно.

В столице частично заработают автобусы и троллейбусы, а также службы такси. Маршрутки, которые в Бишкеке пока остаются основным видом транспорта, функционировать не будут.

Напомним, на состоявшемся на днях заседании Совета безопасности с участием президента Сооронбая Жээнбекова было принято решение возобновления режима чрезвычайного положения.

Сегодня парламент Киргизии утвердил указ президента КР о продлении режима ЧП в столице и ряде регионов до 11 мая 2020 года.