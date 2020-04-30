В Бразилии зафиксирован рекордный уровень заражаемости коронавирусом

Ученые Имперского колледжа Лондона опубликовали исследование, согласно которому Бразилия занимает лидирующие позиции по темпам распространения коронавируса в мире. Индекс заболеваемости здесь составляет 2,81. Это говорит о том, что один заболевший успевает передать вирус еще троим. При этом британские ученые основываются не на официальной статистике количества зараженных, а исходят из количества умерших. Показатель смертности - значительно более точная переменная, чем количество зараженных, выявление которых затрудняется наличием бессимптомных случаев протекания заболевания.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, за минувшие сутки в стране зарегистрировано более шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом и 449 смертей. У полутора тысяч погибших были взяты пробы на анализ, результаты которых пока остаются неизвестными. Всего в Бразилии выявлено около 78 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали без малого 5,5 тысячи человек. Однако даже в Минздраве признают, что реальная ситуация в стране может быть несколько сложнее.

"Меры изоляции, усиливающие социальное дистанцирование, необходимы, потому что ты не знаешь, что делать. Если ты не знаешь, кто заразен, как передается вирус, ты впадаешь в крайности, как это делали сто лет назад, ты всех разделяешь", - заявил министр здравоохранения Бразилии Нелсон Тайш во время онлайн выступления перед Сенатом.

По разным оценкам, в действительности в Бразилии может быть в пять или даже пятнадцать раз больше зараженных новых типом коронавируса. Объясняется это тем, что до недавнего времени здесь тестировали только пациентов, которых доставляли в больницы в состоянии средней тяжести с характерными для COVID-19 симптомами.

В последнее время в разных штатах Бразилии все серьезнее говорят о постепенном снятии ограничительных мер, введенных почти два месяца назад. Местные власти соглашаются с необходимостью восстановления экономической активности, но отсутствие полной картины происходящего у себя в регионе заставляет губернаторов постоянно откладывать принятие окончательного решения. Так, в Бразилиа уличную торговлю и торговые центры с целым рядом ограничений должны были открыть со следующей недели. Но из-за того, что большинство торговых точек не смогли выполнить все санитарные условия, губернатор решил повременить и дал предпринимателям еще неделю. В Сан-Паулу этот вопрос вновь поднимут 8 мая.

Но стоит отдать должное, что губернаторы осторожно, но все же целеустремленно движутся в направлении нормализации экономической жизни, не забывая при этом о здоровье местного населения. В шести субъектах федерации ношение маски в общественных местах стало обязательным. С 4 мая это защитное средство станет обязательным в общественном транспорте Сан-Паулу.

На фоне титанической работы властей на местах президент страны не перестает обескураживать бразильскую общественность. С самого первого дня он требовал снять все ограничения на экономическую деятельность, называя коронавирус "гриппчиком" и внося сумятицу в народ. Накануне, отвечая на вопросы журналистов относительно рекордного роста численности погибших от коронавируса в Бразилии, Жаир Болсонаро вновь не сдержался и сказал, что было на уме: "И что с того? Сожалею. Что вы хотите, чтобы я сделал. Я Мессия (полное имя президента Жаир Мессиас Болсонаро - прим. "РГ"), но не творю чудес".