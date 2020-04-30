В Чехии прошли акции протеста против ограничений из-за COVID-19

В столице Чехии и городе Брно на юго-востоке республики около трех тысяч вышли на улицы, выступая против введенных из-за COVID-19 ограничений.

Протестующие соблюдали социальную дистанцию в два метра, были в медицинских масках. В руках у митингующих были мини-транспаранты и плакаты, надписи гласили: "Мои дети имеют право на образование!", "Мы не хотим вакцину, а хотим свободу!".

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Чехии 12 марта и продлится до 25 мая. Власти призвали жителей страны максимально защитить от коронавируса пожилых граждан, детей и подростков. Всего в республике выявили 7 тысяч 563 человека с коронавирусом. От вызванных им осложнений скончались 227 человек, напоминает ТАСС.