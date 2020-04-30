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30.04.2020 12:10
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали идею обнулить ставку НДС на детские товары

Текст: Татьяна Замахина

В думском комитете по бюджету и налогам предложили обнулить ставку НДС на детские товары до конца 2020 года, идея нашла поддержку в комитете по соцполитике.

Как сообщает RT, с инициативой выступил член бюджетного комитета Евгений Федоров в обращении в правительство. Он предложил ввести новую меру поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса. Парламентарий напомнил, что в настоящее время к детской продукции (игрушки, одежда, детское питание и так далее) в зависимости от категории применяются ставки НДС 10% и 20%.

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Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение. По ее оценке, реализация инициативы Федорова поможет семьям с детьми и окажет содействие в развитии бизнеса по производству таких товаров. Идею она оценила как "справедливую и нацеленную не только на социальную стабильность, но и на развитие соответствующих отраслей для обеспечения детских потребностей".

Также депутат рассказала, что в ГД готовится обращение в правительство с предложением не учитывать НДС в стоимости детских путевок (отдых в здравницах, в санаториях, профилакториях).

Власть Работа власти Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Повышение НДС

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