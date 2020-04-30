В Иране жертвами коронавируса стали более 6 тысяч человек

В Иране за прошедшие сутки от COVID-19 умер 71 человек. Таким образом, с 19 февраля в стране от заражения коронавирусом зафиксировано 6028 летальных исходов. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За последние 24 часа в Иране зарегистрировано 983 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего количество инфицированных в нашей стране составляет 94640", - говорится в заявлении минздрава.

По данным ведомства, выздоровели 75103 пациентов, состояние 2976 заболевших остается тяжелым.

К настоящему времени в Исламской Республике проведено 463 295 тестов на COVID-19.