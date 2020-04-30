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30.04.2020 13:15
Рубрика: В мире

В Южной Корее выяснили тайну "повторных заражений" COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Случаи "повторного заражения" коронавирусом COVID-19 появились скорее всего из-за несовершенства метода диагностики, когда за вирус принимались остающиеся в организме "обломки" уже мертвого вируса. Возможность повторного заражения COVID-19 крайне низка. С таким заявлением в Сеуле в ходе пресс-конференции для журналистов выступил глава Центрального клинического комитета по контролю за новыми инфекционными заболеваниями Кореи, профессор О Мён Дон.

"У нас в стране для выявления COVID-19 используется метод PCR (polymerase chain reaction), а случаи так называемого повторного выявления объясняются техническими ограничениями данного метода", - сказал ученый. Он пояснил, что данный тест не позволяет точно сказать, является ли коронавирус, обнаруженный в организме, живым или мертвым, констатируя лишь факт наличия. "В большинстве случаев "повторных заражений" была выявлена рибонуклеиновая кислота (РНК) умершего вируса… Когда полученный у "повторных зараженных" материал проверили другим способом, то ни у одного из них не был выявлен живой вирус", - сообщил профессор О Мён Дон.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Как проводятся тесты на иммунитет к COVID-19

Глава комитета добавил, что РНК погибшего вируса COVID-19 может выявляться и через один-два месяца в теле выздоровевшего человека, но это не значит, что человек болен, а скорее означает, что когда-то болел. Эксперты корейского комитета также пришли к выводу, что выдвинутая ранее версия о "повторной активации" вируса с очень большой вероятностью неверна.

По словам О Мён Дона, также низка возможность повторного заражения человека тем же самым вирусом, потому что иммунная система переболевшего организма создает антитела, которые препятствуют повторному заражению. Иммунитет, согласно экспериментам на животных, сохраняется в течение года, защищая от повторного заражения.

На вопрос журналистов, почему тогда у здоровых "повторных зараженных" были симптомы COVID-19 в виде затруднения дыхания и повышенной температуры, О Мён Дон предположил, что, скорее всего, имело место заражение простудой или гриппом, но добавил, что этот вопрос необходимо изучить отдельно. "Симптомы простуды и COVID-19 невозможно различить… Думаю, если провести тесты на заражение другими видами вируса, когда имеют место проблемы с дыханием, то мы получим подтверждение инфицирования этими вирусами", - сказал он.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Напомним, что в Южной Корее было выявлено более 270 людей, у которых заражение COVID-19 было диагностировано повторно. Трое человек заразились даже в третий раз. Это вызвало обеспокоенность у экспертов, так как получалось, что переболевших иммунитет не защищает от нового заражения. Правда, с самого начала корейские медики отмечали, что вирус у "повторных зараженных" очень слаб, и от них не заражаются другие люди. В этой связи и возникли предположения, что имеет место выявление "осколков" погибшего COVID-19, который уже был нейтрализован иммунной системой человеческого организма.

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