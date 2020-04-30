В Ливане начались антиправительственные беспорядки

Демонстрации, вызванные финансовым кризисом, который, в свою очередь, стал итогом действий правительства, борющегося с пандемией, проходят сегодня по всему Ливану. Протестующие перекрыли дороги в Бейруте, а также порт Триполи на севере страны. В Сайде, на юге Ливана, протестующие забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями отделение Центрального банка. Протесты и марши переросли в стычки с ливанской армией, сообщают арабские СМИ.

Глава Центрального банка Риад Саламе, которого протестующие считают главным виновником кризиса, свою вину в происходящем экономическом кризисе отрицает, утверждая, что против него ведется "систематическая кампания". В последние дни нападки на главу Центрального банка совершались и со стороны правительства. Так, например, премьер-министр страны Хасан Диаб подверг критике действия Саламе, сообщается агентство Sky News Arabia.

Напомним, что Риад Саламе занимает пост главы Центрального банка Ливана с 1993 года. В свою защиту в среду Саламе выступил в телевизионном обращении к гражданам страны, в котором обвинял правительство в разжигании "беспрецедентного финансового кризиса". "Центральный банк оказывал финансовую поддержку государства, но кто-то просто тратил деньги", - заявил Саламе в своем обращении.

Примечательно то, как прокомментировали экономический кризис в Ливане представители Госдепа. Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил журналистам, что Ливан должен "продемонстрировать свою готовность к реформам, чтобы получить помощь международного сообщества". Шенкер также защитил Саламе сказав, что практика ливанского Центробанка ничем не отличается от практик других финансовых институтов. Он также напомнил правительству, что необходимо провести реформы в секторах электроэнергетики и телекоммуникаций и начать собирать таможенные пошлины и иные налоги. Пр этом Шенкер забыл, что многие ливанцы сегодня - официально безработные, и собрать с них налоги будет нелегко.

Тем не менее новое правительство во главе с премьер-министром Хасаном Диабом выразило свою готовность к получению иностранного финансирования для проведения "долгожданных" реформ.