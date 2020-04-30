В Лондоне создан секретный проект для "гибридной войны" с Россией

Новости

На Урале для борьбы с COVID-19 стали выключать уличное освещение 14:17
Volkswagen выпустил на тесты "заряженный" кроссовер ID.4 14:11
Власти Испании потратят 140 тысяч евро на дезинфекцию служебных автомобилей 14:09
Названы 30 лучших хорроров за всю историю кино 14:06
В Калининградской области скончались два пациента с коронавирусом 14:01
В Челябинске задержаны подозреваемые в миллионных аферах с ОСАГО 14:00
В Таджикистане первые 15 человек заразились COVID-19 14:00
В Иране жертвами коронавируса стали более 6 тысяч человек 13:58
В Крыму повреждение привело к перебоям мобильной связи 13:56
В Иркутской области загорелись восемь домов 13:53
В Сети появился тизера сериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского 13:50
Капсулы с исторической белорусской землей будут переданы в Россию 13:49
Почта России повысит зарплату сотрудникам в 14 регионах России 13:47
Открытие главного храма Вооруженных сил отложили из-за коронавируса 13:43
Второй сезон сериала "Мост" выходит на платформе START 13:40
В Татарстане создали робота Лилию для консультации о COVID-19 13:36
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая 13:36
ВЦИОМ: Большинство россиян знают о мерах поддержки из-за пандемии 13:32
Крупнейшая сеть кинотеатров мира объявила бойкот фильмам Universal 13:30
В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции 13:30
Александра Васильева в "Модном приговоре" временно заменили Дибров и Пельш 13:27
В Петербурге скончались два пожилых пациента с коронавирусом 13:24
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции водителя 13:15
В Крыму выбрали санатории для обсервации всех приезжих 13:12
Липецкая область ввела справочный режим 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 13:59
Рубрика: В мире

В Лондоне создан секретный проект для "гибридной войны" с Россией

Текст: Максим Макарычев
Согласно данным независимых экспертов, британское правительство в 2018 году под прикрытием проекта Integrity Initiative создало крупномасштабную информационную секретную службу. В нее вошли представители политических, военных, академических и журналистских сообществ ряда европейских, в том числе прибалтийских государств. Одновременно представители интернет-движения Anonymous опубликовали документы, согласно которым стало понятно, как британские власти спонсируют и координируют русофобов из разных стран континента, в том числе из Литвы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Сенатор: Коронавирус используется Западом для информационной войны против РФ

Из документов следует, что Лондон имел разветвленную агентуру в Германии, Франции, Италии и других странах и даже имел возможность влиять на кадровые решения правительств ряда европейских стран. В частности, пытаясь не допустить назначения на должность директора департамента внутренней безопасности Испании Педро Баньоса, известного своими независимыми взглядами и нежеланием "прогибаться под британцев". В рамках соответствующей операции проблема "строптивого" политика был решена за несколько часов: он просто не прошел процедуру согласования на должность.

Фото: РИА Новости
Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе

Как отмечает портал Rubaltic, который спецслужбы Литвы назвали "идеологически вредным", особое внимание "лондонские стратеги" уделили так называемому "балтийскому кластеру". В списке 16 имен местных деятелей, которых предпочли не светить на публике. Они связаны с секретным Департаментом стратегических коммуникаций Литвы, который, по данным литовского правозащитника Гедрюса Грабаускаса, является военной пропагандистской структурой, использующей методы работы западных спецслужб. Этот департамент действует с весны 2014 года. Он занимается активным лоббированием интересов Североатлантического Альянса, его работники постоянно выступают с лекциями в Литве антироссийской направленности, которые схожи с методами работы украинских пропагандистов. В их числе "страшилки" о том, что, дескать, Москва планирует создать в Прибалтике некие анклавы по подобию ЛНР и ДНР.

В мире Европа Великобритания Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин расширит поддержку системообразующих предприятий
На решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей
Прокуратура проверит закупку "золотых" масок саратовскими чиновниками
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Эксперты из США и Европы рассказали, как изменится жизнь после пандемии
Пандемия коронавируса затронула большинство домов престарелых в Европе