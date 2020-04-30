Согласно данным независимых экспертов, британское правительство в 2018 году под прикрытием проекта Integrity Initiative создало крупномасштабную информационную секретную службу. В нее вошли представители политических, военных, академических и журналистских сообществ ряда европейских, в том числе прибалтийских государств. Одновременно представители интернет-движения Anonymous опубликовали документы, согласно которым стало понятно, как британские власти спонсируют и координируют русофобов из разных стран континента, в том числе из Литвы.

Из документов следует, что Лондон имел разветвленную агентуру в Германии, Франции, Италии и других странах и даже имел возможность влиять на кадровые решения правительств ряда европейских стран. В частности, пытаясь не допустить назначения на должность директора департамента внутренней безопасности Испании Педро Баньоса, известного своими независимыми взглядами и нежеланием "прогибаться под британцев". В рамках соответствующей операции проблема "строптивого" политика был решена за несколько часов: он просто не прошел процедуру согласования на должность.

Как отмечает портал Rubaltic, который спецслужбы Литвы назвали "идеологически вредным", особое внимание "лондонские стратеги" уделили так называемому "балтийскому кластеру". В списке 16 имен местных деятелей, которых предпочли не светить на публике. Они связаны с секретным Департаментом стратегических коммуникаций Литвы, который, по данным литовского правозащитника Гедрюса Грабаускаса, является военной пропагандистской структурой, использующей методы работы западных спецслужб. Этот департамент действует с весны 2014 года. Он занимается активным лоббированием интересов Североатлантического Альянса, его работники постоянно выступают с лекциями в Литве антироссийской направленности, которые схожи с методами работы украинских пропагандистов. В их числе "страшилки" о том, что, дескать, Москва планирует создать в Прибалтике некие анклавы по подобию ЛНР и ДНР.