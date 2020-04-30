В МЧС признали пробелы в правовой защищенности пожарных

В МЧС России видят пробелы в правовых актах, которые позволяют неоднозначно трактовать действия пожарных и уголовно преследовать их. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции заявил заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.

Это болевая точка и серьезная проблема. Несколько недавних резонансных пожаров показали, как легко возбудить уголовное дело в отношении пожарных, которые принимали участие в тушении и рисковали своими жизнями. Но никакие их героические действия не смогли стать преградой для того, чтобы месяцы, а то и годы они провели за решеткой в СИЗО еще до суда, то есть до того, как их вина или невиновность были бы доказаны.

Илья Денисов указал, что в министерстве проблему видят и работают над совершенствованием нормативно-правовой базы. Он не назвал сроков, когда изменения в правовые акты будут внесены, но подчеркнул, что руководители тушения пожара должны тщательно изучать действующие нормы и стараться не отступать от установленных требований. Это важно в любых условиях, потому что могут помочь спасти жизни как простых граждан, так и сотрудников.

Хотя Денисов также признал, что пожары, особенно тяжелые со сложной и быстро меняющейся динамикой, порой, не укладываются ни в одни бумажные схемы и не оставляют даже секунды на то, чтобы вспомнить, как нужно действовать в той или иной ситуации. Именно поэтому так сложно устранить все законодательные пробелы, чтобы предусмотреть все неожиданности, которые иногда происходят в реальной ситуации.

Илья Денисов напомнил, что профессия пожарного пятая в мировом рейтинге наиболее опасных профессий. Ежегодно примерно 500 пожарных гибнут в мире при исполнении служебных обязанностей.

Также Денисов привел интересную статистику. По его словам, например, в Москве в пиковые нагрузки на пульт пожарных поступает от 13 до 15 тысяч звонков в сутки. Генерал также поздравил всех своих коллег с Днем пожарной охраны, которой 30 апреля исполняется 371 год.