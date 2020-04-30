В противодействии эпидемии проявились лучшие традиции китайской культуры

Лучшие традиции китайской культуры - это "гены китайской нации, духовный пульс и артерии китайской нации", - отмечал верховный руководитель Китая Си Цзиньпин.

Начиная с XVIII съезда КПК, Си Цзиньпин решительно призывает к наследованию и распространению из поколения в поколение прекрасных традиций китайской культуры, наполнению их новым содержанием, использованию их в практике государственного управления. Об этом пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В докладе на XIX съезде КПК Си Цзиньпин заявил, что "культура социализма с китайской спецификой коренится в недрах лучших традиций пятитысячелетней китайской культуры". Эта характеристика лидера Китая подчеркивает важность духовного источника китайской нации, который стал мощной силой для преодоления серьезных внутренних и внешних вызовов, осуществления китайской мечты, нацеленной на достижение великого возрождения китайской нации, а также во имя формирования глобального сообщества единой судьбы.

Во время противостояния коронавирусной эпидемии можно было воочию убедиться в огромной духовной силе лучших традиций китайской культуры. Ведь в тот период, как и всегда, исходным пунктом всей государственной работы была защита людей и спасение их жизней.

Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал необходимость "ставить на первое место безопасность жизни и здоровье народа". В ходе своей инспекционной поездки в провинцию Хубэй он подчеркнул необходимость "укрепить оборонительную линию институциональной системы как гарантии безопасности жизни и здоровья народа". 17 апреля, когда число тяжелых больных коронавирусной пневмонией в Ухане сократилось с пика более чем в 9 тысяч до трех десятков, Си Цзиньпин председательствовал на заседании Политбюро ЦК КПК. И вновь потребовал от властей провинции Хубэй и города Ухань активно продолжать противоэпидемическую работу, тщательно подходить к лечению и уходу за каждым больным. Кто бы это ни был - пожилой или молодой, богатый или нуждающийся - принцип "жизнь превыше всего" всегда остается основным критерием противоэпидемической работы в стране.

Факты и цифры говорят сами за себя. В Ухане были госпитализированы в общей сложности более 2,5 тысячи человек старше 80 лет. Коэффициент их излечения составил 70 процентов. Самому старшему из них - 108 лет. По состоянию на 6 апреля, средние расходы на излечение каждого госпитализированного с тяжелой формой коронавирусной инфекции во всей стране превысили 150 тысяч юаней. Расходы на спасение одного больного, находившегося в критическом состоянии, составили от нескольких сотен тысяч до миллиона юаней. За исключением выплат по медицинскому страхованию, остальные расходы были компенсированы за счет государственного бюджета. Как справедливо комментируют в мире, подобные шаги практически невозможны во многих странах мира.

Как отмечают наблюдатели, в Китае удалось преодолеть эпидемию за достаточно короткое время также благодаря патриотизму и духу самопожертвования китайского народа.

Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что судьба и перспективы развития каждого гражданина КНР тесно связаны с судьбой и перспективами развития всей страны и всей китайской нации. Этот великий дух, присущий нации, проявился и во время противостояния эпидемии. После ее начала в провинцию Хубэй и город Ухань моментально со всей страны съехались на помощь более 42 тысяч медиков. 1,4 миллиарда китайцев строго соблюдали карантинные требования и не покидали свои жилища. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, жертвы китайского народа во имя предотвращения глобального распространения эпидемии представляют собой огромный вклад в спасение всего человечества.

Уханьцы и жители провинции Хубэй не боролись с инфекцией в одиночку также благодаря помощи этнических китайцев со всего мира. Они активно оказывали материальную и моральную помощь страдавшим от эпидемии городу и провинции. Это также свидетельствует о единении китайской нации.

Китайская культура апеллирует к солидарности и единой воле всего человечества, то есть к древней идее "Да тун" - Великого единения, что нашло свое органичное воплощение в концепции глобального сообщества единой судьбы человечества, выдвинутой Си Цзиньпином. Это также отражается в устремлениях народа к справедливости и рациональности, к которым стремятся все народы мира. В общем деле глобального противостояния пандемии COVID-19 Китай и его традиционное наследие сыграли свою достойную роль.