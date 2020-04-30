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30.04.2020 13:44
Рубрика: Экономика

В России этим летом ожидается бум сельского туризма

Текст: Евгений Гайва
Турпоездки россиян этим летом внутри страны могут выйти на рекордные значения, если будут сняты ограничения на передвижение, заявили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"К традиционным видам туризма - пляжному и поездкам по достопримечательностям - добавится сравнительно новый, но очень перспективный для России способ отдыха - аграрный туризм", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Туроператоры ждут в Россию иностранных туристов не ранее октября

Летом россияне совершают более 15 млн туристических поездок за границу. Однако в этом году из-за вызванных пандемией коронавируса запретов количество выезжающих за рубеж может сократиться на 75%. "Это изменение обладает потенциалом увеличить поток внутреннего туризма на 10 млн поездок", - считают аналитики РСХБ.

В российских селах и деревнях насчитывается 562 тысячи мест для размещения гостей. В этом году также будет больше мест в удобно расположенных гостиницах из-за сокращения потока интуристов. К тому же гостиницы и так заполнялись обычно не более чем на 80%. В результате, дополнительными местами для отдыха будут обеспечены не менее 1,5 млн. человек, отмечают в РСХБ.

В Европе, по данным Ассоциации сельского туризма (Eurogites), в отрасль вовлечены примерно 100 тысяч ферм. Отрасль напрямую и косвенно поддерживает около 1 млн рабочих мест, и при этом генерируется около 150 млрд евро выручки. Агротуризм приносит порядка 35% от совокупного дохода сельхозпроизводителей, приводят пример аналитики. По данным Министерства сельского хозяйства США, более 20 тысяч американских ферм также используют туризм для получения дополнительных доходов, которые в среднем составляют более 10 тысяч долларов в год.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В России объектами сельского туризма уже сейчас могут стать до нескольких тысяч хозяйств. Однако само явление сельского туризма у нас только зарождается. Фермеры начинают знакомиться с ним, для них оно выступает дополнительным источником дохода. Сложившаяся ситуация подтолкнет во внутренний агротуризм тех, кто полетел бы, например, в Турцию, тех, кто любит открывать для себя новую кухню", - приводит пресс-служба слова руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова.

Чтобы создать условия для развития агротуризма в России, Центр развития финансовых технологий РСХБ создает онлайн-платформу для фермеров, где они смогут делиться опытом сельских развлечений, предлагать клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных мастер-классах. Сервис будет предназначен как для жителей России, так и для иностранных гостей, отметили в Россельхозбанке.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

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