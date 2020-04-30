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Рубрика: Происшествия

В России выросло число осужденных за крупные взятки

В России в 2019 году количество осужденных за крупные взятки оказалось больше, чем за мелкое взяточничество. Такой перевес в статистике отмечается впервые, сообщает РБК со ссылкой на данные судебного департамент при Верховном суде.

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В прошлом году по коррупционным составам осудили почти 5,3 тысячи человек. 2842 приговора было вынесено за получение и дачу крупных взяток, 1884 - за мелкое взяточничество. В половине случаев сумма превышала 150 тысяч рублей.

В 2018 году соотношение было обратное: 2451 осужденный за существенные суммы и 2749 осужденных за мелкие взятки.

Напомним, статья 291.2 УК о мелком взяточничестве появилась в 2016 году. Как мелкое взяточничество квалифицируются преступления с суммами, не превышающими 10 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Власть Право Уголовное право Борьба с коррупцией

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