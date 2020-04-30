В Сети появился тизера сериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского

Один из самых ожидаемых современных сериалов - "Топи" - мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского, автора "Метро 2033" и "Текста". "РГ" писала о том, что снимается такой проект, в статье о презентации портала КиноПоиск HD.

Не прошло и двух месяцев с момента презентации, как КиноПоиск HD выпустил тизер нового сериала. При этом объявил, что съемки сериала "Топи" возобновятся после снятия режима самоизоляции, а премьера сериала запланирована на осень этого года. "Топи" будет доступен только в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

По сюжету пять молодых москвичей едут в чудотворный монастырь в деревне Топи, надеясь найти там помощь и ответы на свои вопросы. У каждого из них своя драма: несчастная любовь, недавняя потеря близкого человека, неизлечимая болезнь… Но деревня носит свое имя неслучайно, а чудеса не творятся по заказу, и попав в Топи, многие пропадают тут бесследно. Главные роли в сериале исполняют Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова и Максим Суханов.

"Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих Топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся", - говорит Дмитрий Глуховский.

Автором идеи и сценария "Топи" выступил Дмитрий Глуховский, режиссер - Владимир Мирзоев. Продюсеры сериала - Владимир Маслов, Бинке Анисимов, Ибрагим Магомедов, Ольга Филипук, креативный продюсер - Мария Трубникова.