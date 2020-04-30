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30.04.2020 12:43
Рубрика: В мире

В Швейцарии детям до 10 лет разрешат встречаться с бабушками и дедушками

Текст: Юрий Когалов

Власти Швейцарии намерены пересмотреть введенный из-за коронавируса запрет на посещение внуками своих бабушек и дедушек. По мнению ученых, дети до 10 лет не являются переносчиками COVID-19. В связи с этим руководитель отдела инфекционных заболеваний Федерального управления общественного здравоохранения Даниэль Кох предложил разрешить им общение с пожилыми родственниками.

Фото: Mauro Scrobogna/LaPresse via AP
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Старики являются группой населения, наиболее подверженной риску заражения коронавирусом, но они также страдают от невозможности пообщаться со своими внуками. По словам Коха, после того, как было установлено, что дети до 10 лет (в отличие от их родителей или подростков) не представляют для них опасности, это можно исправить. Общение между ними крайне важно для психологического здоровья старшего поколения. Правда, их контакты должны быть краткими, и на бабушек и дедушек не должна возлагаться забота о внуках.

Впрочем, далеко не все эксперты согласны с выводом Коха, часть их них напоминает, что данных пока недостаточно, чтобы заявить, что маленькие дети не передают вирус.

Швейцария является одной из европейских стран, которые уже начали осуществлять выход из режима карантина. На этой неделе открылись парикмахерские, в течение ближайших двух недель заработают непродуктовые магазины.

Согласно последним данным, в Швейцарии коронавирус был диагностирован у 27 тысяч человек, 1,7 тысячи скончались от осложнений.

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