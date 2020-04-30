В Сирии военные РФ провели дезинфекцию авиабазы Хмеймим

На территории авиабазы Хмеймим в Сирии российские военные проводят дезинфекцию, обрабатывая различные объекты, места проживания, самолеты, автомобили и дорожные покрытия. Об этом сообщил начальник войск РХБ защиты группировки войск Вооруженных Сил РФ в САР полковник Валерий Мартынов.

По его словам, эти профилактические мероприятия направлены на нераспространение вируса и недопущение его развития. В арсенале сводного отряда есть авторазливочные станции, а также лаборатории для проведения тестов - химическая и биологическая, пишет РИА Новости.

Начальник медицинской службы группировки войск подполковник медицинской службы Чермен Меликов уточнил, что проводятся два вида анализов. Экспресс-тестирование сыворотки крови занимает 40 минут, а ПЦР-диагностика длится от четырех до шести часов. Анализы делают в лаборатории, оборудованной на базе автомобиля "КамАЗ".