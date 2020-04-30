В Таджикистане первые 15 человек заразились COVID-19

В Таджикистане выявлены первые 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в Республиканском штабе по предупреждению распространения коронавируса.

"Сегодня состоялось заседание Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана, который официально подтверждает случаи заражения коронавирусом в стране", - сообщили по первому каналу государственного национального телевидения.

По данным таджикского Минздрава, 10 случаев были зафиксированы в Согдийской области, еще пять - в Душанбе.

Напомним, что с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 миллиона человек, более 220 тысяч скончались.