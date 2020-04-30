В Токио неизвестный напал с ножом на полицейского

В токийском районе Кацусика мужчина с ножом напал на полицейского. Инцидент произошел в четверг утром недалеко от железнодорожной станции Канамати.

Установлено, что нападение совершил 57-летний безработный мужчина. Пострадавшим оказался 61-летний сотрудник полиции, который отвечал за консультации по различным вопросам, а также за отдел пропавших и найденных вещей. Он был госпитализирован, пишет РИА Новости.

Злоумышленник был арестован по подозрению в покушении на убийство. Во время допроса нападавший заявил, что "его загипнотизировали", и он не отдавал отчета своим действиям.